日本可能提前大選 日經指數收盤大漲3.1%
日本東京股市在假期後恢復交易，日經225指數和東證股價指數今天早盤雙雙改寫歷史新高，日經指數收盤大漲3.10%，市場預期首相高市早苗可能趁民調有利時宣布提前舉行大選。
日股基準日經225指數一度飆漲3.6%至53814.79點，東證股價指數勁揚2.4%，雙雙改寫歷史新高。
日經225指數收漲1609.27點或3.10%，來到53549.16點。
東證股價指數收盤勁揚84.78點或2.41%，來到3598.89點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言