日本可能提前大選 日經指數收盤大漲3.1%

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日本東京股市在假期後恢復交易，日經225指數和東證股價指數今天早盤雙雙改寫歷史新高。圖／歐新社
日本東京股市在假期後恢復交易，日經225指數和東證股價指數今天早盤雙雙改寫歷史新高，日經指數收盤大漲3.10%，市場預期首相高市早苗可能趁民調有利時宣布提前舉行大選。

日股基準日經225指數一度飆漲3.6%至53814.79點，東證股價指數勁揚2.4%，雙雙改寫歷史新高。

日經225指數收漲1609.27點或3.10%，來到53549.16點。

東證股價指數收盤勁揚84.78點或2.41%，來到3598.89點。

日本 日股

