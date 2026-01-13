菲律賓稱南海大陸船艦增加 通報今年首宗漁民被擾事件

菲律賓軍方表示，自2026年1月首週在南海聲索海域監測到41艘來自中國的軍事與準軍事船隻，高於近月平均數量，並確認今年首宗中方「騷擾」菲律賓漁民事件。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在例行記者會上表示，菲方於今年第一週在仁愛暗沙海域監測到的中國船艦數量最多，計14艘，包括海警船6艘及海上民兵船8艘。

海上民兵是指由中方組織、發展與控制的武裝力量，成員包括漁民，利用非軍非警的特殊身分執行準軍事任務，如通訊、間諜及騷擾他國船隻等。

南海其他監控到中國船艦的海域為仙賓暗沙13艘（含軍艦3艘）；黃岩島（又稱民主礁）8艘（含軍艦2艘）；中業島6艘。

崔尼代表示，雖然監測到的41艘船隻數量高於過去數月的大約25艘平均值，但仍須以每月趨勢為基準，才能更準確地作出安全評估。

他指出，比較2024年至2025年的數據，中國在南海菲索海域的海軍、海警與海上民兵部署持續增加，也更具侵犯性，頻繁出現在菲索島礁的周邊，也更靠近海上聯合巡航的船艦，這一趨勢極可能在今年持續下去。

海上聯合巡航是指菲律賓於2023年11月開始與美國舉行的代號「海事合作活動」（MCA）聯合巡航，MCA再於2024年4月開始擴大為「多邊海事合作活動」（MMCA），有日本、加拿大、澳洲等更多國家參與。

崔尼代也證實，昨天發生2026年首宗中國船隻騷擾菲律賓漁船事件，解放軍軍艦與海警船在黃岩島附近海域逼近一艘菲律賓漁船，試圖封堵航道，距離最近時僅30公尺。

菲律賓海岸防衛隊隨後派遣巡邏艦保護，為漁船補給燃料並查看船員健康狀況，事件中無人受傷。

崔尼代形容，此類脅迫與侵略性行動意在恐嚇菲律賓漁民，讓他們不敢到南海捕魚。

他說，菲律賓軍方已增加南海海上與空域巡邏頻率，並持續加強海軍、海岸防衛隊及漁業局間協調，為漁民提供必要的安全支援，以維護菲律賓在南海的合法權益。

菲律賓相關政府單位與中國駐菲律賓大使館最近連日因南海爭議隔空互嗆。

菲律賓國家海事委員會（NMC）發表書面聲明，指責中方持續在菲律賓海域進行「非法、恫嚇和欺騙性」活動，導致南海緊張升高，強調菲方在南海的行為符合國際法，而中方在南海的危險操作危及菲方人員生命，破壞區域和平與穩定。

中國大使館則指控菲方長期蓄意歪曲中國在爭議水域進行的正常活動，稱之為「非法巡邏」，透過混淆領海和專屬經濟區的概念誤導大眾，菲律賓應為緊張局勢升高負責。