拒絕巴裔作家參展引發強烈反彈 澳洲藝術節取消

澳洲阿得雷德藝術節先前因「可能缺乏文化敏感性」為由，取消1名巴勒斯坦裔澳洲作家參展，此事引起多達180名作家抵制，策展人也辭職抗議，最終主辦單位將整個活動取消。

綜合路透社與法新社報導，澳洲知名的阿得雷德藝術節

（Adelaide Festival）因取消巴勒斯坦裔澳洲作家

阿卜杜勒-法塔（Dr Randa Abdel-Fattah）參展引發軒然大波。隨著策展人艾德勒（Louise Adler）辭職，

包括紐西蘭前總理阿爾登（Jacinda Ardern）在內的

180多名作家也群起抵制，整個活動宣告取消。

負責這項活動的艾德勒是猶太人，她的父母是納粹大屠殺倖存者。她今天表示，藝術節決定取消邀請阿卜杜勒-法塔後，她將辭去此活動職務。

艾德勒在衛報發表的公開信寫道：「藝術據稱已變得『不安全』，藝術家則被視為威脅社群心理－社會福祉的危險因素。」

「但是讓我們搞清楚，動輒以『安全』為由，實際上是在說『我不想聽你的意見』。」

艾德勒指責主辦單位，「削弱言論自由，預示一個更加不自由的國家即將到來，在這個國家裡，遊說和政治壓力決定了誰能發言，誰不能發言。」

艾德勒表示，儘管阿卜杜勒-法塔「強烈反對」，但主辦單位仍然作出此一決定。她將此事歸咎於「親以色列遊說團體的極端壓力。」

主辦單位當時所持理由是，「邦代海灘事件發生不久，在這個前所未有的時期，繼續安排（阿卜杜勒-法塔）的活動，可能缺乏文化敏感性。」

不過主辦單位今天表示，「相反的，此一決定造成更大的分裂，對此我們深表歉意。」

阿卜杜勒-法塔的一些言論曾遭批評，其中包括2024年10月發表於X的一篇文章。她寫道，「我們的目標是去殖民化，終結這個充滿殺戮的猶太復國主義殖民地。」

阿卜杜勒-法塔先前表示，禁止她參加藝術節是「公然且無恥的反巴勒斯坦種族主義與審查行為。」

藝術節發言人告訴當地媒體，阿爾登昨天加入抵制行列，約有180名作家退出這項活動。

主辦單位今天就其「決定的表述方式」向阿卜杜勒-法塔致歉。它在聲明中補充說，「這非關身份認同或異議，而是澳洲史上最嚴重恐怖襲擊發生後，全國圍繞在言論自由尺度的論述，持續快速轉變的結果。」

主辦單位最後表示取消活動，董事會成員將會辭職。