快訊

不是伊朗！白宮暗示川普正在監控1地情勢 照片曝光掀熱議

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

聽新聞
0:00 / 0:00

不是伊朗！白宮暗示川普正在監控1地情勢 照片曝光掀熱議

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
白宮12日深夜上傳4張經後製的照片，可見美國總統川普從橢圓辦公室玻璃窗俯瞰格陵蘭休爾空軍基地，配文寫著「點擊以監控情勢」。圖/截自@WhiteHouse在X的貼文
白宮12日深夜上傳4張經後製的照片，可見美國總統川普從橢圓辦公室玻璃窗俯瞰格陵蘭休爾空軍基地，配文寫著「點擊以監控情勢」。圖/截自@WhiteHouse在X的貼文

印度英語電視台「寰宇一家」（WION）報導，白宮於美東時間12日深夜上傳4張經後製的照片，可見美國總統川普從橢圓辦公室玻璃窗俯瞰格陵蘭休爾空軍基地（Thule Air Base），配文寫著「點擊以監控情勢」，暗示美國未來將採取行動、達成接管格陵蘭的目標。貼文引發外界揣測川普可能實施打擊。

白宮在X上傳4張經後製的照片，可見川普俯瞰美軍在格陵蘭興建的休爾空軍基地，休爾空軍基地／皮圖菲克基地（Pituffik Base）是美國最北端的軍事部署設施，位於格陵蘭西北部。

WION報導稱，這則貼文進一步放大外界對美國在格陵蘭擴張野心的關注與議論，這是川普施壓策略的一環。由於白宮並未排除軍事手段，引發不僅丹麥等多個北約盟友反彈。

法新社報導，事實上，德國外交部長瓦德福12日稍早結束會晤美國國務卿魯比歐，才淡化美國入侵格陵蘭的威脅。

被問及川普是否可能單方面採取軍事行動時，瓦德福稱「沒有任何跡象顯示這正在被嚴肅考慮」。

德美外交高層會晤結束後，瓦德福表示：「我相信，各方在處理北極地區浮現的安全問題上有共同利益；我們應該、也會一起面對。」他補充，北約目前正在就這件事擬定「更具體的計畫」，之後會與美方夥伴討論。

魯比歐本周稍晚將在華府與丹麥及格陵蘭最高外交官員舉行會談。

https://x.com/WhiteHouse/status/2010902536757162398

格陵蘭

延伸閱讀

川普加徵對伊貿易國25%關稅 中國恐首當其衝

伊朗示威屍體成堆恐6000死 哈米尼嗆川普「遲早被推翻」

鮑爾不忍了 發影片控川普私下施壓逼降息 川辯：不知司法部發傳票

死對頭有共識？川普致電華倫談限制信用卡利率 華爾街難安

相關新聞

劍指格陵蘭！美國北極之爭要給盟友壓力測試？

美、中、俄三強近年在北極的存在與布局明顯加速，進一步提高了格陵蘭的戰略敏感性。

不是伊朗！白宮暗示川普正在監控1地情勢 照片曝光掀熱議

印度英語電視台「寰宇一家」（WION）報導，白宮於美東時間12日深夜上傳4張經後製的照片，可見美國總統川普從橢圓辦公室玻...

川普要打伊朗了？ 五角大廈批薩指數飆升 警戒等級曝光

美國與伊朗局勢急遽升溫，各界高度關注美軍是否對德黑蘭發動攻擊。與此同時，五角大廈附近多家披薩店出現飆升人潮。另根據五角大...

日媒：首相高市早苗敲定23日解散眾院 朝野加速備戰2月選舉

共同社13日報導，消息人士透露，日本首相高市早苗已敲定，將於預計23日召開的例行國會開議之初解散眾議院，並已將這項打算告...

《伊朗抗爭分析2-1》對經濟、政治不滿 伊朗民眾群起抗議

通膨率42%、水資源短缺、政府打算提高稅收，讓伊朗的抗爭浪潮快速延燒！由於美國與聯合國對伊朗進行經濟…

《伊朗抗爭分析2-2》伊朗不懼與美開戰 卻不放棄與西方和談

伊朗國內近日爆發嚴重抗議浪潮，已至少有2000人喪生、1萬人遭到逮捕，美國對此揚言干涉伊朗局勢…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。