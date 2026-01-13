日韓領袖會談奈良登場 高市：推動日韓關係再升級
日本首相高市早苗與韓國總統李在明的領袖會談今天下午在高市的家鄉奈良正式展開。會談一開始，高市即表達積極態度，表示希望以這次會面為契機，把今年打造為「推動日韓關係邁向更高層次的一年」。
日本東京放送電視台（TBS）報導，高市在開場致詞表示，「以這次總統來訪為起點，衷心期盼能把今年打造成日韓關係進一步邁向更高境界的一年。」
日韓領袖會談於當地時間下午2時30分（台北時間1時30分）開始，是兩人繼去年10月在韓國慶州藉亞太經濟合作會議（APEC）舉行場邊會談後的再次見面，屬於兩國領袖互訪的「穿梭外交」一環。
高市在開場時表示，「我與李總統再度確認，日韓應在推動雙邊關係向前發展的同時，加強合作、共同為地區穩定發揮應有角色」，展現出強化雙邊合作的積極態度。
日方期待透過持續對話，深化領袖間的信賴關係，穩定推動雙邊關係發展。
據了解，會談中雙方也將就美國川普政府動向，以及包含中國在內的區域情勢交換意見。
針對川普展現「重視西半球」的態度，一名日本外務省高層指出，「為了讓美國持續關注並參與本地區事務，這次會談具有重要意義。」
此外，在中國一方面加強對日本施壓、另一方面又對韓國展現接近姿態的背景下，高市能否透過深化兩國領袖間的信賴關係，向國際社會展現日韓的團結與合作，也被視為這次會談的觀察重點。
