快訊

不是伊朗！白宮暗示川普正在監控1地情勢 照片曝光掀熱議

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

日韓領袖會談奈良登場 高市：推動日韓關係再升級

中央社／ 東京13日專電

日本首相高市早苗與韓國總統李在明的領袖會談今天下午在高市的家鄉奈良正式展開。會談一開始，高市即表達積極態度，表示希望以這次會面為契機，把今年打造為「推動日韓關係邁向更高層次的一年」。

日本東京放送電視台（TBS）報導，高市在開場致詞表示，「以這次總統來訪為起點，衷心期盼能把今年打造成日韓關係進一步邁向更高境界的一年。」

日韓領袖會談於當地時間下午2時30分（台北時間1時30分）開始，是兩人繼去年10月在韓國慶州藉亞太經濟合作會議（APEC）舉行場邊會談後的再次見面，屬於兩國領袖互訪的「穿梭外交」一環。

高市在開場時表示，「我與李總統再度確認，日韓應在推動雙邊關係向前發展的同時，加強合作、共同為地區穩定發揮應有角色」，展現出強化雙邊合作的積極態度。

日方期待透過持續對話，深化領袖間的信賴關係，穩定推動雙邊關係發展。

據了解，會談中雙方也將就美國川普政府動向，以及包含中國在內的區域情勢交換意見。

針對川普展現「重視西半球」的態度，一名日本外務省高層指出，「為了讓美國持續關注並參與本地區事務，這次會談具有重要意義。」

此外，在中國一方面加強對日本施壓、另一方面又對韓國展現接近姿態的背景下，高市能否透過深化兩國領袖間的信賴關係，向國際社會展現日韓的團結與合作，也被視為這次會談的觀察重點。

延伸閱讀

李在明今會高市早苗！會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

木村拓哉搭機巧遇高市早苗　首相自爆「珍藏寫真集」天王超驚訝

韓國總統李在明：不在中日之間選邊站

日相高市就任後首度返鄉 將在奈良迎接南韓總統

相關新聞

劍指格陵蘭！美國北極之爭要給盟友壓力測試？

美、中、俄三強近年在北極的存在與布局明顯加速，進一步提高了格陵蘭的戰略敏感性。

不是伊朗！白宮暗示川普正在監控1地情勢 照片曝光掀熱議

印度英語電視台「寰宇一家」（WION）報導，白宮於美東時間12日深夜上傳4張經後製的照片，可見美國總統川普從橢圓辦公室玻...

川普要打伊朗了？ 五角大廈批薩指數飆升 警戒等級曝光

美國與伊朗局勢急遽升溫，各界高度關注美軍是否對德黑蘭發動攻擊。與此同時，五角大廈附近多家披薩店出現飆升人潮。另根據五角大...

日媒：首相高市早苗敲定23日解散眾院 朝野加速備戰2月選舉

共同社13日報導，消息人士透露，日本首相高市早苗已敲定，將於預計23日召開的例行國會開議之初解散眾議院，並已將這項打算告...

《伊朗抗爭分析2-1》對經濟、政治不滿 伊朗民眾群起抗議

通膨率42%、水資源短缺、政府打算提高稅收，讓伊朗的抗爭浪潮快速延燒！由於美國與聯合國對伊朗進行經濟…

《伊朗抗爭分析2-2》伊朗不懼與美開戰 卻不放棄與西方和談

伊朗國內近日爆發嚴重抗議浪潮，已至少有2000人喪生、1萬人遭到逮捕，美國對此揚言干涉伊朗局勢…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。