《伊朗抗爭分析2-2》伊朗不懼與美開戰 卻不放棄與西方和談

伊朗國內近日爆發嚴重抗議浪潮，已至少有2000人喪生、1萬人遭到逮捕，美國對此揚言干涉伊朗局勢，甚至要課徵與伊朗做生意的國家25%關稅；伊朗政府一方面強硬表示準備好與美國開戰，但又強調不放棄與西方對談。國際則呼籲伊朗不該暴力鎮壓抗爭者。

聯合國籲和平對話

根據《CNN》報導，伊朗全國示威浪潮已進入第三周，民眾因為經濟衰退、政治貪腐等因素上街頭抗議，已有超過2000名抗議者喪生，近1.7萬人被捕。網路中斷已持續4天，手機通話也受到影響。美國除了打算施壓伊朗解除網路封鎖外，總統川普還揚言對伊朗發動軍事行動，還有對與伊朗做生意的國家課徵25%關稅。

國際大多譴責伊朗對國內民眾的暴力鎮壓，《聯合國》提到，《世界人權宣言》第20條，還有兩公約之一的《公政公約》第21條都確保言論自由與和平集會的權益，聯合國秘書長古特雷斯表示，對於伊朗國內的暴力事件深感不安，並呼籲伊朗國內儘速恢復與抗爭者的和平對話。

伊朗經濟權貴搖擺

《歐洲新聞網》指出，歐盟強烈要求伊朗尊重言論與集會自由，新任歐盟外交政策負責人卡拉斯已提議，針對負責鎮壓示威者的個人及實體實施新一輪制裁。德國、加拿大等國都呼籲伊朗停止對平民的暴力行為。

英國的《伊朗國際電視台》分析，與伊朗政府相關的宗教組織在這次行為中會拚死抵抗，因為這關乎政權的統治正當性，但伊朗由商業精英、半私營企業集團組成的經濟階層，在意識形態上沒有像神權政府一樣根深蒂固，若抗議加劇，伊朗的經濟菁英不見得會挺政府，且他們有足夠的財力與跨國關係，可以尋求外國庇護。

伊朗90%石油賣給中國

另外，伊朗仍獲得俄羅斯的支持，畢竟親近俄羅斯與中國的委內瑞拉總統馬杜洛才剛被抓，失去了一個與美國地理位置接近的伙伴，伊朗則有中東地緣政治影響力與能源話語權，因此俄羅斯將伊朗的抗議活動描繪成外部策劃的「顏色革命」，強調制裁和所謂的外國干涉，同時淡化腐敗、精英階層的掠奪，和長期存在的結構性管理不善。

中國外交部發言人毛寧則表示，一貫反對「干涉別國內政」，並強烈反對在國際關係中使用武力或威脅使用武力，各國主權和安全都應受到國際法充分保護，呼籲各方多做有利於中東和平穩定的事情，並希望伊朗政府和人民能克服困難，保持國家穩定。伊朗約90%的出口原油銷往中國，若伊朗政權崩潰，對中國會是不小的影響。

反美霸權防線

許多「全球南方」國家在聯合國投票中往往保持中立或棄權，不願加入美國主導的經濟制裁，主要擔心此舉會加劇區域人道危機或被視為推動「政權更迭」。

非西方國家（尤其是中俄）將伊朗的抗爭視為地緣政治對抗的一環，並將其定位為「反美霸權」的防線，因此傾向於支撐伊朗現有政權。

