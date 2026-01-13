快訊

《伊朗抗爭分析2-1》對經濟、政治不滿 伊朗民眾群起抗議

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導
綜合來看，伊朗的經濟（制裁與通膨）與地緣政治實力（敘利亞、真主黨與哈瑪斯）都出現衰退現象，引發民眾大幅抗議。（中央社示意圖）
通膨率42%、水資源短缺、政府打算提高稅收，讓伊朗的抗爭浪潮快速延燒！由於美國與聯合國對伊朗進行經濟制裁，伊朗陷入通膨與經濟衰退危機，今年GDP恐衰退2.3%，石油收入減少，加上基礎建設不足，讓伊朗坐擁石油卻多次面臨缺電危機，加上國內貪腐頻傳，讓生活困苦的民眾再也無法忍受。

地下經濟難解困局

根據《歐洲新聞網》報導，伊朗在1979年伊斯蘭革命後，便由伊斯蘭革命衛隊掌權，近來因為國際制裁影響，導致伊朗石油收入減少，加上經濟衰退、貨幣快速貶值與物價上漲，讓民眾不滿的怒火快速點燃。

雖然伊朗仍能透過「影子船隊」向中國等國出口石油（2025 年底約每日2百萬桶），但為規避制裁，伊朗需支付高昂的運輸與中介成本，損失約 20% 的潛在石油收入。

政經糾紛引發抗爭

英國《下議院圖書館》提到，美國和以色列2025年打擊了伊朗的核子計劃，聯合國因伊朗違反《核協議》，重新對伊朗實施制裁，都讓伊朗經濟舉步維艱。目前抗議已蔓延至伊朗全部31個省份，最高領袖哈米尼雖然表示政府願意與抗議者對話，但「暴徒應該受到應有的懲罰」。

目前伊朗央行行長已遭撤換，政府也宣布補貼計畫，盼讓抗爭稍緩，但目前成效有限。

衛報》提到，伊朗過去也曾於2009年、2017-18年和2019年爆發過抗議活動，原因包括經濟、婦女疑似遭軍警不當虐待致死，還有基礎建設薄弱下，民眾抗議供水與供電不穩，還有貪腐等問題；面對國際（尤其是美國）的壓力漸增，伊朗的死刑使用率也逐漸上升，2025年至少有1500人被處決。

貶值與制裁重傷經濟

經濟層面，伊朗的貨幣里亞爾持續貶值，在2024年7月至2025年3月期間貶值一半，並在2025年12月創下歷史新低；伊朗五年來的年通膨率均超過30%、食品價格通膨率更超過70%，制裁和石油收入下降的影響，世界銀行在去年10月預測，伊朗經濟將在2025年和2026年雙雙萎縮，年通貨膨脹率將接近60%。

綜合來看，伊朗的經濟與地緣政治實力都出現衰退現象。包括在加薩走廊的哈瑪斯、還有位於黎巴嫩的真主黨，都因為以哈衝突遭到以色列嚴重打擊、損失慘重，長期支持伊朗的敘利亞前總統阿薩德也遭到推翻，美國和以色列的軍事打擊，也削弱了伊朗的核子計畫和國防能力。

