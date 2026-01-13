快訊

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

iPhone輸入法選字超怪！改「辭典」設定馬上救回來 連語音輸入也改善

傳美軍機偽裝民用機轟疑似運毒船 恐構成戰爭罪

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

「紐約時報」今天報導，美國五角大廈去年將一架軍用飛機偽裝成民用機，首次對涉嫌運毒船隻發動空襲，造成11人喪生。

據報導，此舉涉嫌違反國際武裝衝突法，此法禁止戰鬥人員「假扮平民身分欺騙敵人…這是一種稱為『背信棄義』（perfidy）的戰爭罪」。

法新社提到，美國總統川普去年9月2日在社群媒體上宣布這場空襲行動，指控攻擊目標是犯罪組織「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員，這個犯罪組織「受（時任委內瑞拉總統）馬杜洛（Nicolas Maduro）控制，犯下大規模謀殺、毒品販運、性販運以及暴力和恐怖行為」。

紐時報導，這架飛機塗成民用機外觀，彈藥藏於機身內部，而非掛載於機翼下方。

白宮曾證實在國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）授權下，一名美國海軍上將下令發動「雙擊」（double-tap）軍事行動，對這艘船空襲兩次。

紐時報導說，「起初遇襲後，兩名倖存者爬上船體殘骸，似乎向這架飛機揮手」，隨後美軍又空襲將他們擊斃。

美軍在後來的船隻空襲行動中派出MQ-9死神（MQ-9 Reaper）無人機等明顯具軍事特徵的飛機。

自去年9月以來，美軍至少發動30次空襲，造成至少107人死亡，其中19次發生於東太平洋，6次在加勒比海，另有5次地點不明。

紐時報導說，國會議員曾在軍方高層的閉門簡報中提出有關背信棄義的疑慮，但這架飛機屬機密，因此並未公開討論。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

延伸閱讀

擊殺揮手求救船員！紐時爆美軍機偽裝民航機打擊毒販 恐構成戰爭罪

傳台美關稅15% 民進黨團酸：黃國昌在赴美飛機上用念力促成

俄防空系統形同虛設、中國製雷達被毀 美軍抓馬杜洛長驅直入內情曝

紐時指台美協議近完成 232條款豁免如何運作待觀察

相關新聞

劍指格陵蘭！美國北極之爭要給盟友壓力測試？

美、中、俄三強近年在北極的存在與布局明顯加速，進一步提高了格陵蘭的戰略敏感性。

不是伊朗！白宮暗示川普正在監控1地情勢 照片曝光掀熱議

印度英語電視台「寰宇一家」（WION）報導，白宮於美東時間12日深夜上傳4張經後製的照片，可見美國總統川普從橢圓辦公室玻...

川普要打伊朗了？ 五角大廈批薩指數飆升 警戒等級曝光

美國與伊朗局勢急遽升溫，各界高度關注美軍是否對德黑蘭發動攻擊。與此同時，五角大廈附近多家披薩店出現飆升人潮。另根據五角大...

日媒：首相高市早苗敲定23日解散眾院 朝野加速備戰2月選舉

共同社13日報導，消息人士透露，日本首相高市早苗已敲定，將於預計23日召開的例行國會開議之初解散眾議院，並已將這項打算告...

《伊朗抗爭分析2-1》對經濟、政治不滿 伊朗民眾群起抗議

通膨率42%、水資源短缺、政府打算提高稅收，讓伊朗的抗爭浪潮快速延燒！由於美國與聯合國對伊朗進行經濟…

《伊朗抗爭分析2-2》伊朗不懼與美開戰 卻不放棄與西方和談

伊朗國內近日爆發嚴重抗議浪潮，已至少有2000人喪生、1萬人遭到逮捕，美國對此揚言干涉伊朗局勢…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。