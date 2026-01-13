傳美軍機偽裝民用機轟疑似運毒船 恐構成戰爭罪

「紐約時報」今天報導，美國五角大廈去年將一架軍用飛機偽裝成民用機，首次對涉嫌運毒船隻發動空襲，造成11人喪生。

據報導，此舉涉嫌違反國際武裝衝突法，此法禁止戰鬥人員「假扮平民身分欺騙敵人…這是一種稱為『背信棄義』（perfidy）的戰爭罪」。

法新社提到，美國總統川普去年9月2日在社群媒體上宣布這場空襲行動，指控攻擊目標是犯罪組織「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員，這個犯罪組織「受（時任委內瑞拉總統）馬杜洛（Nicolas Maduro）控制，犯下大規模謀殺、毒品販運、性販運以及暴力和恐怖行為」。

紐時報導，這架飛機塗成民用機外觀，彈藥藏於機身內部，而非掛載於機翼下方。

白宮曾證實在國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）授權下，一名美國海軍上將下令發動「雙擊」（double-tap）軍事行動，對這艘船空襲兩次。

紐時報導說，「起初遇襲後，兩名倖存者爬上船體殘骸，似乎向這架飛機揮手」，隨後美軍又空襲將他們擊斃。

美軍在後來的船隻空襲行動中派出MQ-9死神（MQ-9 Reaper）無人機等明顯具軍事特徵的飛機。

自去年9月以來，美軍至少發動30次空襲，造成至少107人死亡，其中19次發生於東太平洋，6次在加勒比海，另有5次地點不明。

紐時報導說，國會議員曾在軍方高層的閉門簡報中提出有關背信棄義的疑慮，但這架飛機屬機密，因此並未公開討論。

