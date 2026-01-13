川普要打伊朗了？ 五角大廈批薩指數飆升 警戒等級曝光

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普6日在華府出席眾議院共和黨年度議題會議活動。路透
美國與伊朗局勢急遽升溫，各界高度關注美軍是否對德黑蘭發動攻擊。與此同時，五角大廈附近多家披薩店出現飆升人潮。另根據五角大廈披薩指數網站，截至美東時間13日凌晨0時19分（台灣時間13日中午1時19分）左右，整體戒備狀態從稍早的第4級升至第3級。

伊朗多地自去年12月底爆發反政府示威持續延燒，至今已進入第3周，德黑蘭政府加強鎮壓力道。路透引述總部位於美國的人權團體HRANA統計，截至12日稍晚，已有646人死亡、1萬721人被捕；另有549起死亡案例正在調查中。

美國總統川普多次放話，若伊朗殺害抗議者，美方將介入。川普12日已宣布對與伊朗貿易國家課徵25%關稅。

美伊緊張之際，X帳號「五角大廈披薩報告」（Pentagon Pizza Report）發文稱，截至美東時間12日晚間8時30分（台灣時間13日早上9時30分），五角大廈周邊多家披薩店出現異常人潮；其中距離五角大廈最近的兩家Papa John's，來客量均高於平日水準。

「披薩指數」一詞源於1990年代初，藉由追蹤外送披薩數量評估政府部門的加班狀況，以此判斷是否有潛在的衝突即將發生。

該帳號分析不僅限於披薩店，五角大廈附近一家同志酒吧Freddies Beach Bar的人潮偏低；根據衛報過去報導描述，這可能代表五角大廈當晚很忙碌。

根據五角大廈披薩指數網站，截至台灣時間13日凌晨0時19分，整體警戒程度升至第3級，意指「提升部隊準備狀態」。該網站戒備程度仿照美軍防禦準備狀態（DEFCON），等級順序由5到1，數字越小警戒等級越高，情況越緊急。

根據五角大廈披薩指數網站，截至美東時間13日凌晨0時19分（台灣時間13日中午1時19分）左右，整體戒備狀態從稍早的第4級升至第3級。圖/截自PENTAGON PIZZA INDEX
五角大廈 伊朗

