高市早苗擬解散眾院 李逸洋：以單獨過半為務實目標

共同社今天引述相關人士指出，日本首相高市早苗已向自民黨幹部表達有意解散眾議院。駐日代表李逸洋分析，高市選擇在支持率高峰期提前改選，與其追求大勝，不如以自民黨眾院「單獨過半」的「中標」為務實目標，改善執政條件。

李逸洋在臉書發文表示，外界普遍認為，高市早苗將於1月23日通常國會開議當天解散眾議院、提前舉行大選。種種跡象顯示，這幾乎已成定局。

他表示，「讀賣新聞」日前以獨家形式披露相關訊息，消息來源並非憑空臆測，而是來自執政黨高層刻意釋放的訊號。與自民黨組成執政聯盟的日本維新會代表吉村洋文也表示，「感覺政治將邁入下一個階段」，並直言對解散傳聞並不意外，甚至判斷「解散不會太遠」。

文中指出，多個在野黨黨魁雖一致批評「開議即解散」恐導致2025會計年度（截至2026年3月31日）新年度預算案難以在期限內完成審議，造成「政治空白」。不過，各黨也同時表態，已做好心理準備，若解散成真，將迎接選戰挑戰。

值得注意的是，消息曝光後，日本總務省已第一時間通知各都道府縣及市町村自治體，因應可能到來的眾院提前改選，儘速展開選舉與投票相關準備作業

高市自去年10月21日就任以來，內閣支持率長期維持在7成左右。日本新聞網（JNN）最新民調顯示，高市內閣支持率較前月上升2.3個百分點，達到78.1%，仍處於通常可維持3至6個月的「蜜月期」。

李逸洋寫道，日本之前許多評論認為，3月31日完成新年度預算案審議後再解散國會是最佳選擇，因多項物價高漲對策，以及將所得稅起徵點由103萬日圓提高至178萬日圓（國民民主黨主張，執政聯盟已同意），均有賴新預算案落實。若尚未兌現即解散眾院，難免引發批評。

然而從另一角度觀察，李逸洋表示，目前自民黨與維新會在眾院僅握有233席，剛好過半（眾院共465席），參院席則不足6席，使政策推動必須處處與各黨妥協。高市主張的「積極財政」與「強韌經濟」路線，難以依照自己政策理念，邁開腳步大力向前推動。

他進一步指出，外在環境挑戰同樣十分嚴峻。其一，中國近期擴大經濟施壓，對日本加強管制軍民兩用物資出口，尤其稀土問題衝擊顯著；其二，美國前總統川普預定4月訪中，高市規劃於3月先行訪美會晤川普，必須有強大的執政實力，才能在與川普對談中增加聲量，鞏固並加深日美同盟關係。

對此，李逸洋分析，目前較大難題是高市支持率7成，自民黨僅3成多，如何將對首相的支持轉化成對自民黨各候選人的支持是一大考驗。有人認為，以高市上任以來的魅力旋風，此次選舉，自民黨如果無法恢復到前首相石破茂前年10月選舉大敗之前的256席，高市就不算勝利，聲望會因此重挫。

李逸洋表示，這種檢驗標準是採取「高標」，但以目前日本遭遇內外嚴峻情勢來看，自民黨採取「中標」來當選舉目標更為務實。

他認為，若自民黨在眾院取得233席單獨過半，在高市領軍下，這個目標應該不難達成。屆時執政情況會比目前的「低標」，也就是執政聯盟勉強過半情況好很多，「若是如此，何不放手一搏？」

李逸洋分析，「雖然眾院選舉結果可能只是剛好過半，但屆時與維新會、甚至國民民主黨可能更容易談聯合政府，大大改善執政困境，壯大政權實力，那才是真正高市首相時代的來臨！」