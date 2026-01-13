挺過和已婚男下屬出入10次以上情趣旅館爭議 小川晶再度當選日本前橋市長
日本群馬縣前橋市前市長小川晶，先前因為與已婚男部下多次出入旅館引發爭議而引咎辭職。她昨天擊敗其他4名候選人，贏得市長補選，今天再度就任前橋市長。
小川目前43歲，於2024年2月首度當選前橋市長。
她2025年9月下旬承認曾與市府的已婚男性職員，在情趣旅館碰面10次以上，但否認兩人有「男女關係」，不過也認為這是「引發誤會的輕率舉動」。她接著在同年11月請辭獲准，後來決定投入市長補選。
時事通信社報導，市長補選後來於昨天投開票，無黨籍的小川擊敗其他4名新人，再度當選。
而這場選戰的投票率47.32%，還較前一次前橋市長選舉39.39%多出7.93個百分點。
小川在選戰期間，向外界就先前的爭議道歉，但也表示「將再次改變前橋」，同時強調自己先前的政績，並獲得多數選民認可。
由於小川未做滿第一個市長任期，她再度當選後，新任期從今天起算，任期預計到2028年2月屆滿。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言