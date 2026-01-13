挺過和已婚男下屬出入10次以上情趣旅館爭議 小川晶再度當選日本前橋市長

快訊

中央社／ 東京13日綜合外電報導
小川晶先前因為與已婚男部下多次出入旅館引發爭議而引咎辭職。示意圖／本報資料照片
日本群馬縣前橋市前市長小川晶，先前因為與已婚男部下多次出入旅館引發爭議而引咎辭職。她昨天擊敗其他4名候選人，贏得市長補選，今天再度就任前橋市長。

小川目前43歲，於2024年2月首度當選前橋市長。

她2025年9月下旬承認曾與市府的已婚男性職員，在情趣旅館碰面10次以上，但否認兩人有「男女關係」，不過也認為這是「引發誤會的輕率舉動」。她接著在同年11月請辭獲准，後來決定投入市長補選。

時事通信社報導，市長補選後來於昨天投開票，無黨籍的小川擊敗其他4名新人，再度當選。

而這場選戰的投票率47.32%，還較前一次前橋市長選舉39.39%多出7.93個百分點。

小川在選戰期間，向外界就先前的爭議道歉，但也表示「將再次改變前橋」，同時強調自己先前的政績，並獲得多數選民認可。

由於小川未做滿第一個市長任期，她再度當選後，新任期從今天起算，任期預計到2028年2月屆滿。

