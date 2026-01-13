伊朗鎮壓抗議 傳法國使館撤離非必要人員
消息人士今天告訴法新社，隨著伊朗當局加緊鎮壓抗議活動，法國駐伊朗大使館已經撤離非必要人員。
消息人士表示，相關人員於昨天和今天離開，但未透露具體人數。
法國外交部告訴法新社：「大使館架構已重新調整，以確保在當地情勢變化下能履行職務。人員與僑民的安全是我們的優先考量。」
法國駐德黑蘭大使館通常約有30名外派人員，以及數十名當地員工。
因伊朗當局已切斷國內網路及一般通訊，同時部署安全部隊鎮壓抗議活動，法國出於謹慎作此安排。
總部設於挪威的人權組織「伊朗人權」（IranHuman Rights）表示，已確認有648人在抗議期間喪生，其中包括9名未成年人，另有數千人受傷；並警告說，實際死亡人數可能遠高於此。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言