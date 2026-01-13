伊朗鎮壓抗議 傳法國使館撤離非必要人員

快訊

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導

消息人士今天告訴法新社，隨著伊朗當局加緊鎮壓抗議活動，法國駐伊朗大使館已經撤離非必要人員。

消息人士表示，相關人員於昨天和今天離開，但未透露具體人數。

法國外交部告訴法新社：「大使館架構已重新調整，以確保在當地情勢變化下能履行職務。人員與僑民的安全是我們的優先考量。」

法國駐德黑蘭大使館通常約有30名外派人員，以及數十名當地員工。

因伊朗當局已切斷國內網路及一般通訊，同時部署安全部隊鎮壓抗議活動，法國出於謹慎作此安排。

總部設於挪威的人權組織「伊朗人權」（IranHuman Rights）表示，已確認有648人在抗議期間喪生，其中包括9名未成年人，另有數千人受傷；並警告說，實際死亡人數可能遠高於此。

