快訊

同航班5行李受損！泰獅航「只賠210元」 地勤不道歉：已強烈要求不能摔

民調僅差0.6%！高雄市長初選落敗 邱議瑩：結果不盡人意我謙卑接受

黃仁勳打造「會思考的自駕AI」 L2++能解放雙手嗎？

專家：若美軍事干預伊朗 荷莫茲海峽面臨封鎖風險

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）再度成為關注焦點，因為美國可能對伊朗進行軍事干預，增加德黑蘭當局封鎖這一全球最重要能源咽喉要道的風險。

根據今天多家媒體報導，美國總統川普正考慮對伊朗採取一系列措施，以應對伊朗對國內抗議活動的嚴厲鎮壓。

美國財經媒體CNBC報導，產業專家警告，軍事對抗可能促使伊朗封鎖荷莫茲海峽。這條狹窄水道連接了波斯灣與阿拉伯海，全球近1/3的海運原油需經此通過。

市場情報公司Kpler提供的數據顯示，2025年每日約有1300萬桶原油經荷莫茲海峽運輸，約占全球海運原油總量的31%。這條水道被封鎖的風險，在去年6月華府與德黑蘭緊張局勢升溫期間也曾浮上檯面。

Kpler高級原油分析師徐牧宇（Muyu Xu）表示，由於伊朗的產量與出口量遠大於委內瑞拉，全球市場勢必會感受到更強烈的連鎖反應。她並補充說，中國煉油業者可能被迫尋找替代來源。

Rapidan Energy Group總裁麥克納利（Bob McNally）表示，與委內瑞拉不同，任何涉及伊朗的軍事行動都具備「顯著更高的風險」，原因在於原油與成品油的供應量龐大，且運輸路徑完全暴露在威脅之下。他預測，美國有70%的機會對伊朗實施選擇性攻擊。

能源諮詢機構Lipow Oil Associates總裁里鮑（AndyLipow）表示：「對封鎖的擔憂就會讓每桶油價上漲數美元，但若是海峽真的完全封閉，恐將導致每桶油價飆升10至20美元。」

大多數分析師強調，任何災難性後果仍屬低機率事件。

Kpler高級原油分析師徐牧宇表示，雖然伊朗可以隨時威脅封鎖荷莫茲海峽，但考量到該地區錯綜複雜的權力格局，他們未必想這麼做，加上美國海軍持續巡航，伊朗也未必有能力完全封鎖海峽。

延伸閱讀

伊朗當局封鎖網路 民眾利用星鏈突圍

美對中關稅恐加25%！ 川普賞伊朗貿易連坐關稅 6國家中招

美國使館發旅遊警示！籲「立即撤離伊朗」恐暴力事件升溫

川普：考慮對伊採強硬選項 揭示對待抗議者紅線

相關新聞

劍指格陵蘭！美國北極之爭要給盟友壓力測試？

美、中、俄三強近年在北極的存在與布局明顯加速，進一步提高了格陵蘭的戰略敏感性。

日媒：首相高市早苗敲定23日解散眾院 朝野加速備戰2月選舉

共同社13日報導，消息人士透露，日本首相高市早苗已敲定，將於預計23日召開的例行國會開議之初解散眾議院，並已將這項打算告...

伊朗傳即將處決首名「向真主宣戰」示威者 家屬已收行刑通知

伊朗強力鎮壓全國各地的反政權抗議活動，並大規模逮捕示威者。福斯新聞12日引述人權組織指出，伊朗據報即將處決首名因相關抗議...

警告勿踩「紅線」！中國祭「法律戰」回應副總統蕭美琴等官員訪歐

衛報13日引述多名知情外交官與官員報導，中國官員近來持續向歐洲國家推銷「法律建議」，聲稱歐洲各國依自身的邊境法律，必須禁...

伊朗當局封鎖網路 民眾利用星鏈突圍

據3名身處伊朗的人士透露，儘管境內通訊中斷，部分民眾仍繼續使用馬斯克的「星鏈」（Starlink）網路服務。這是星鏈在地...

日本防相小泉進次郎上任後首度訪美 美日防長會談1月15日登場

日本防衛大臣小泉進次郎今晨在美國夏威夷會見美軍印太司令帕帕羅，並確認日美同盟對於地區和平與穩定比過往還重要。他將在美東時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。