日本國會擬1月23日開議 日相是否解散眾院受矚目

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本內閣官房長官木原稔今天出席眾參兩院議院營運委員會理事會時，表示日本國會將在本月23日召集。日媒指出，若日相高市早苗在國會開議之初就解散眾院，恐引發在野黨反彈。

共同社報導，高市已經告訴自民黨內的相關人士，她考慮在國會開議之初就解散眾院。不過，她還沒對外正式宣布相關事宜。

若沒有解散或延長，通常國會（例行國會）新會期為期150天，預計6月21日休會。

報導推測，若高市在本月23日開議即解散眾院的話，眾院選舉時間有兩種可能的方案「1月27日公告、2月8日投開票」、「2月3日公告、2月15日投開票」。

儘管日本媒體近來相繼報導高市的考量，但她並未回應媒體的採訪請求，也尚未正式宣布想法。她目前人在日本奈良縣，準備接待來訪的韓國總統李在明。

日本政府內部有意見認為應該要對解散眾院保持審慎態度，主張應優先在3月底前通過2026年度總預算案。

同時，在野黨批評的力道也在加強，認為在眾院開議之初就解散眾院，與高市先前力倡「因應高物價是首要之務」互相矛盾。

「每日新聞」報導，自民黨今天上午在眾議院的議院營運委員會理事會，計劃暫緩在召集日舉行首相的施政方針演說等安排。這可能與高市正在考慮解散眾院有關，而此舉預料會引發在野黨反彈。

報導推測，高市可能會在本週一連串外交行程結束後，再判斷宣布解散的時機。

