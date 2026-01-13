伊朗傳即將處決首名「向真主宣戰」示威者 家屬已收行刑通知

伊朗強力鎮壓全國各地的反政權抗議活動，並大規模逮捕示威者。福斯新聞12日引述人權組織指出，伊朗據報即將處決首名因相關抗議行動遭拘押的抗議者。

非政府組織「伊朗人權」（IHRNGO）與伊朗全國民主聯盟（NUFDI）表示，26歲的索爾塔尼（Erfan Soltani）上周參與抗議時被捕，預計將於14日遭處以絞刑。消息人士向IHRNGO透露：「他的家人已被告知他被判處死刑，判決預定於1月14日行刑。」

美國太陽報（The US Sun）報導，索爾塔尼被控犯下「向真主宣戰」（waging war against God）罪，該罪名在伊朗可處以極刑。NUFDI指出，索爾塔尼據稱未獲准會見律師。

由於伊朗領導人試圖平息異議並封鎖通訊，索爾塔尼據稱被判處決的消息尚未得到獨立驗證。不過，IHRNGO主任阿米里－莫哈達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）在聲明中表示：「伊斯蘭共和國近日大規模殺害平民抗議者，令人聯想起該政權在1980年代犯下，已被認定為反人類罪的罪行。」

聲明補充指出：「抗議者面臨大規模且法外處決的風險極其嚴重。根據『保護責任』（Responsibility to Protect），國際社會有義務保護平民抗議者，免受伊斯蘭共和國及其伊朗革命衛隊的大規模屠殺。我們呼籲民主國家的民眾與公民社會，提醒各國政府履行這項責任。」

NUFDI呼籲國際社會提供支持，以阻止索爾塔尼被處決，並強調他「唯一的罪名就是呼籲自由」，並在「X」寫道：「請為他發聲。」

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی قصد دارد عرفان سلطانی، جوان آزادی‌خواه را که روز شنبه در جریان خیزش ملی ایران در فردیس استان البرز بازداشت کرده، روز چهارشنبه با عنوان «اعدام» به قتل برساند.



تنها جرم او فریاد آزادی برای ایران است.



صدای او باشید و برای نجات عرفان سلطانی تلاش کنید! pic.twitter.com/AHjhzxWTmo — National Union for Democracy in Iran (@NUFDIran) 2026年1月12日

時代雜誌轉述，一個由學者與專業人士組成的非正式海外僑民團體推算，截至10日，抗議者的死亡人數可能已高達6000人。根據人權組織說法，最近幾周已有超過1萬人遭逮捕。