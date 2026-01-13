日本防相小泉進次郎上任後首度訪美 美日防長會談1月15日登場

快訊

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日本防衛相小泉進次郎。(歐新社)
日本防衛大臣小泉進次郎今晨在美國夏威夷會見美軍印太司令帕帕羅，並確認日美同盟對於地區和平與穩定比過往還重要。他將在美東時間15日於華府與美國戰爭部長赫格塞斯會晤。

綜合日本放送協會（NHK）與共同社報導，小泉昨晚從日本啟程飛往美國，訪問第一站先到夏威夷，接著在東京時間今天清晨5時30分左右與帕帕羅（SamuelPaparo）會面約1小時。

小泉在會中表示，「為了印太地區的和平與穩定，我想向在全球一半範圍內執行艱鉅任務的人們表達敬意。我們針對日益嚴峻的區域安全環境達成共識，並希望展開有意義的意見交流，討論日美防衛合作的進展及未來推動的事項。」

帕帕羅則回應，「日美同盟不僅對這個區域，也對全球穩定都具有最重要且具意義的地位。我對日本當前以極具創新方式強化防衛力的態度，以及致力進一步提升能力的想法，留下深刻印象。」

日本TBS電視台報導，這是小泉就任防衛大臣後，首度訪美。

他之後將前往美國首都華盛頓與赫格塞斯（PeteHegseth）召開美日防長會談。這也將是兩人第4度舉行會談。

報導推測，雙方討論的議題可能包含美國攻擊委內瑞拉、軍事活動日趨增加的中國。而日方可能也希望能就強化自身防衛的相關措施，爭取盟友美國的理解與支持。

