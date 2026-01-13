伊朗當局封鎖網路 民眾利用星鏈突圍

快訊

中央社／ 倫敦12日綜合外電報導
伊朗爆發反政府的政治動盪，當局斷網，阻止人民即時傳遞訊息。馬斯克的星鏈服務成為救星。(路透)

據3名身處伊朗的人士透露，儘管境內通訊中斷，部分民眾仍繼續使用馬斯克的「星鏈」（Starlink）網路服務。這是星鏈在地緣政治衝突地區，被用於突破網路封鎖的最新例證。

路透社報導，「星鏈」是億萬富豪馬斯克（ElonMusk）太空探索科技公司（SpaceX）所擁有的衛星網路服務。近日，伊朗當局對全境抗議進行殘酷鎮壓，幾乎完全切斷透過光纖與基地台所提供的網路服務。

但據3名使用星鏈的人士表示，儘管當局禁止，星鏈在伊朗部分地區仍可使用。這項服務透過數千顆低軌衛星直接傳輸訊號。其中1名來自伊朗西部的人士表示，他認識數十名星鏈用戶，邊境城鎮基本上不受影響。

民間網路監控組織NetBlocks創辦人托克（AlpToker）表示，當地一些民眾指出，伊朗境內仍可存取部分星鏈，不過服務水準下降。「雖然訊號斷斷續續，但仍可使用。」

托克補充說，伊朗自8日起發生的大範圍斷網至今持續，根據NetBlocks追蹤的固網與行動數據，伊朗非衛星網路的連接量僅為正常水準的1%。

伊朗當局如何干擾星鏈服務目前未知，部分專家推測，可能是干擾星鏈終端機，使其無法接收衛星訊號。

美國總統川普昨天表示，他計劃與馬斯克討論恢復伊朗網路，但並未提及星鏈。

馬斯克先前曾免費提供烏克蘭星鏈終端機與網路服務。標準的星鏈終端機，體積略大於筆記型電腦，售價約為599美元，每月服務費另外加計，這對許多伊朗人來說難以負擔。

星鏈並未獲得在伊朗營運的許可，但馬斯克先前表示服務已經開通。他2022年12月於社群平台X發文表示，「伊朗的星鏈服務數即將達到100」，考量伊朗有9200萬人口，這個數字並不算高。

2024年6月，針對X上呼籲開放伊朗星鏈服務的發文，馬斯克回覆：「電波已開啟」。

伊朗國家媒體報導，伊朗繼6月與以色列爆發為期12天的戰爭後，議會通過法律正式禁止使用星鏈，未經授權使用或散布此技術的人，將面臨嚴厲處罰。

