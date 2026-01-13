快訊

保密局逮頭號共諜蔡孝乾 迫小姨子供出兩人私密細節

李在明今會高市早苗！會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

木村拓哉搭機巧遇高市早苗 首相自爆「珍藏寫真集」天王超驚訝

加拿大總理卡尼14日起訪中 訪台執政黨議員「在政府建議下」提前返國

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
加拿大總理卡尼6日在法國巴黎的加拿大使館向媒體發表演講。美聯社
加拿大總理卡尼6日在法國巴黎的加拿大使館向媒體發表演講。美聯社

加拿大總理卡尼（Mark Carney）即將展開近十年來加拿大領導人首次訪問中國的行程，目標在於修補雙邊關係裂痕，並降低加拿大對美國的依賴。與此同時，2名與卡尼同黨的國會議員12日發表聲明表示，將提前結束台灣政府贊助的訪台行程，趕在卡尼訪中前返國。

美聯社與路透報導，與卡尼同屬執政黨自由黨的國會議員何潔思（Helena Jaczek）與拉隆德（Marie-France Lalonde）表示，高興能在此次代表團中與不同政黨成員共同合作。兩人於聲明中指出：「隨著這一階段的訪問行程告一段落，在政府的建議下，我們將返國。」

聲明指出：「鑑於此次行程與總理上週才確認的北京之行出現重疊，避免與加拿大外交政策產生混淆至關重要」。她們並強調，加拿大對台灣的立場並未改變。

據《環球郵報》報導，仍有3名在野黨保守黨的國會議員留在台灣，參加由台灣政府贊助的訪問行程。保守黨影子外交部長莊文浩（Michael Chong）則表示，自由黨決定提前結束行程，「簡直是在向北京的威權主義卑躬屈膝」。

行程 加拿大 議員

延伸閱讀

加國總理將訪中 民團和專家示警經濟威脅人權打壓

陸宣布加拿大總理卡尼14至17日到訪 鞏固兩國關係轉圜勢頭

加拿大總理到訪前夕 陸財政部：願重啟經濟財金對話合作

暌違八年 加國總理將訪陸

相關新聞

監獄值得紀念嗎？東亞殖民地的悲苦記憶

本文為《轉角國際》專欄作者許仁碩為《困難東亞：重構日本帝國殖民地刑務所記憶》（左岸文化，2025年）撰寫的專文分享。

李在明今會高市早苗！會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

日中僵局未解之際，日本首相高市早苗今日（13日）將在家鄉奈良與南韓總統李在明舉行雙邊會談。彭博資訊報導，即使沒有明講，中...

德黑蘭太平間堆滿遺體影像流出！伊朗血腥鎮壓全國抗議死者恐數千

伊朗持續鎮壓蔓延全國的抗議活動，外界日益擔心，遭安全部隊殺害的示威者人數恐已攀升至數千人。儘管當局祭出斷網，仍有民眾以手...

美國使館發旅遊警示！籲「立即撤離伊朗」恐暴力事件升溫

美國駐伊朗虛擬大使館於美東時間12日發布旅遊警示，要求在伊朗的美國公民「應該立即離開」，同時警告伊朗各地抗議升溫，可能演...

加拿大總理卡尼14日起訪中 訪台執政黨議員「在政府建議下」提前返國

加拿大總理卡尼（Mark Carney）即將展開近十年來加拿大領導人首次訪問中國的行程，目標在於修補雙邊關係裂痕，並降低...

立陶宛自由捍衛者日追思殉難者 維爾紐斯點燃篝火

立陶宛12日在首都維爾紐斯舉行「自由捍衛者日」紀念活動，透過點燃象徵性的篝火、獻花與音樂會，追思1991年1月13日對抗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。