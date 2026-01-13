快訊

李在明今會高市早苗！會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

木村拓哉搭機巧遇高市早苗 首相自爆「珍藏寫真集」天王超驚訝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗6日在東京舉行記者會。歐新社
日本首相高市早苗6日在東京舉行記者會。歐新社

日中僵局未解之際，日本首相高市早苗今日（13日）將在家鄉奈良與南韓總統李在明舉行雙邊會談。彭博資訊報導，即使沒有明講，中國因素仍將主導這場日韓會談氛圍，考驗李在明能否把「不親中也不反中」的務實立場，轉化為韓日可見的實質進展；他也已對外畫清界線，稱「台灣有事」爭議屬日中之間問題，南韓無意介入。

這是李在明繼去年10月APEC峰會首度會晤高市後第2次韓日會談，李在明甫於1月7日結束訪中程。

李在明的國安顧問暗示，這次會面將觸及日中摩擦。不過，李在明不太可能公開發表針對北京的言論，以避免在日中之間選邊站。

彭博經濟（Bloomberg Economics）分析，這次會晤將考驗李在明在經濟與地緣政治取捨間取得平衡的能力，挑戰在於如何將「既不親中也不反中」的務實立場，轉化為韓日可見的實質進展。

若日本能展現與南韓關係融洽，將有助反制中國在全球孤立東京的行動時，爭取盟友支持。

日中因高市拋出「台灣有事」論持續僵持，中國今年初陸續對日本祭出新措施，包括加強管制軍民兩用物項出口到日本，以及對日本進口二氯矽烷啟動反傾銷調查。

對此，李在明受訪日本放送協會（NHK）於12日播出，明確表示無意捲入日中爭端，稱等待兩國透過對話解決問題。「很明顯，中國國家主席習近平對日本在台灣議題上的立場抱持非常負面的看法，」他說，「我認為這是中國與日本之間的問題，不是我們應該深度介入或干預的事情」。

彭博報導指，李在明凸顯較前任更平衡的外交政策；前任尹錫悅政府優先推動與美國更緊密的關係。然而，南韓與美國的同盟關係限制首爾對中國政策出現劇烈轉向的空間。

李在明 高市早苗

李在明今會高市早苗！會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

