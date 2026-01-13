影／德黑蘭太平間堆滿遺體影像流出！伊朗血腥鎮壓全國抗議死者恐數千

伊朗持續鎮壓蔓延全國的抗議活動，外界日益擔心，遭安全部隊殺害的示威者人數恐已攀升至數千人。儘管當局祭出斷網，仍有民眾以手機拍攝的影像流出，顯示有人操作裝在卡車上的機槍，對住宅區街道進行掃射，醫院湧入大量槍傷患者，甚至有太平間在僅僅第一晚的攻勢後，就被數百具遺體淹沒。

時代雜誌12日報導，目前仍無法確認確切死亡人數。多個具公信力的人權組織所掌握的統計已達數百人，但僅限於身分獲得確認的遺體。由於通訊中斷擴及手機，甚至連市話也無法使用，使原本就極為困難的確認與統計工作更加雪上加霜。

為了交代所謂的「重大」死亡人數，伊朗革命衛隊（IRGC）搬出恐怖組織IS（伊斯蘭國）的說法，在聲明中指控遭殺害的示威者是以色列與美國雇用的恐怖分子。早在兩天前，一名革命衛隊官員便已在國營電視台警告，任何走上街頭的人都應該準備好「吃子彈」。

根據來自首都德黑蘭少數醫院的通報，一個由學者與專業人士組成的非正式海外僑民團體推算，截至10日，抗議者的死亡人數可能已高達6000 人，且尚未納入當局未將遺體送往醫院、而是直接運往太平間的案例。例如，在德黑蘭郊外的卡赫里扎克法醫中心（Kahrizak Forensic Center），地板與停車場上就陳放著數百具遺體。根據自由歐洲電台一則社群媒體貼文，這還只是8日晚間的遇害者。

連結：https://x.com/RFERL/status/2010438829962842614?s=20

這波屠戮的規模，似乎遠遠超過過去伊朗街頭曾出現的一切。一名自稱位於伊朗西南部城市設拉子的抗議者，於11日凌晨透過使用Starlink連線的Google Meet接受採訪。為了自身安全，他要求以「路易」（Lewis）為化名。

此次抗議活動始於12月28日德黑蘭的中央市集。不過，路易表示，設拉子的民眾是在一周後才走上街頭，起因是響應旅居美國的伊朗前國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）的號召。他指出，這次行動與過往示威「百分之百不同」，不僅動員規模更大，「抗議者的組織性也更強、行動更加持久」，並補充說：「警方的鎮壓手段也暴力得多。」

德黑蘭納澤馬巴德區（Nazemabad）一名居民表示，安全部隊9日晚間在當地無差別開火。他形容：「牆上、街道上到處都是血。這是一場災難，他們殺了所有能殺的人。」

此外，伊朗政權長期以來留下冷酷且毫不留情的紀錄，不僅殺人，也造成致殘，尤其是以彈丸射擊刻意瞄準眼睛。德黑蘭東北部尼亞瓦蘭區（Niavaran）的一名居民11日表示：「今晚這裡沒那麼喧鬧。在我們看到這種程度的殺戮後，幾乎每個人都會說，自己失去了一位表親或朋友，或是認識某個被殺害的人。再加上那麼多人被打瞎眼睛。在法拉比醫院（Farabi Hospital），他們不得不清空非常、非常多的眼窩。」

這位居民說：「他們會繼續殺下去，手無寸鐵的人們還能堅持多久？」