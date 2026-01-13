快訊

監獄值得紀念嗎？東亞殖民地的悲苦記憶

美國使館發旅遊警示！籲「立即撤離伊朗」 恐暴力事件升溫

獨／輝達總部設計曝...恐難符台灣建築這法規 李四川找解方

波蘭大規模民防計畫 政府發放安全應變手冊

中央社／ 華沙12日專電

波蘭政府宣布啟動一項大規模民防計畫，將向全國每一戶家庭發放安全應變手冊。手冊內詳細指導民眾在遭遇戰爭、網路攻擊、停電、甚至核生化威脅時的生存技能，凸顯波蘭在俄烏戰爭僵持不下之際，正全面強化社會韌性與防衛意識。

根據波蘭內政部公告，這項計畫預計印製並發放1700 萬份，手冊旨在確保每一位公民在面臨突發性危機時，能具備基本的自救與互助能力。

手冊內容涵蓋廣泛，包括如何識別防空警報、避難所位置、儲備緊急物資的清單（如飲水、藥品與收音機），以及在通訊中斷時與家人聯繫的備案。

據波蘭獨立英文網站波蘭筆記（Notes FromPoland），波蘭政府表示，這本手冊除了實體紙本將寄達各家戶信箱外，也同步推出數位版與手機應用程式。此外，政府計劃於今年陸續在各級學校與社區舉辦配套民防演習與救護訓練。

報導指出，自俄烏戰爭以來，身為北約東翼前哨的波蘭大幅增加軍費開支，而此次發放全民手冊象徵波蘭國防策略正從單純的「軍事硬實力」擴展至「全民防衛」。

儘管部分在野黨質疑此舉可能引發不必要的社會不安，但民調顯示，多數波蘭民眾支持政府加強民防透明度，以應對高度不確定局勢。

波蘭 俄烏戰爭 民防

延伸閱讀

正修科大電競系謝芮凌成發明家 國際發明展3度奪金獲技職之光

民意生變 波蘭反對接收烏克蘭難民比例創新高

烏克蘭安全架構敲定 波蘭將主導和平協議後勤與重建

疑俄羅斯假資訊 波蘭促歐盟調查TikTok生成式AI內容

相關新聞

美國使館發旅遊警示！籲「立即撤離伊朗」恐暴力事件升溫

美國駐伊朗虛擬大使館於美東時間12日發布旅遊警示，要求在伊朗的美國公民「應該立即離開」，同時警告伊朗各地抗議升溫，可能演...

立陶宛自由捍衛者日追思殉難者 維爾紐斯點燃篝火

立陶宛12日在首都維爾紐斯舉行「自由捍衛者日」紀念活動，透過點燃象徵性的篝火、獻花與音樂會，追思1991年1月13日對抗...

日本離境稅暴增至3000日圓 降低觀光公害或自斷金脈

日本觀光「爆量」到失控！京都公車變移動觀光巴士、老人不敢出門、日本人薪水30年只漲11%，眼睜睜看著外國遊客大肆消費「自己買不起的東西」，哀怨值破表。 政府硬起來，針對國外觀光客的離境稅飆3倍到3000日圓，還打算讓寺廟開始收門票採預約制。這些措施到底能安撫居民的被剝奪感，還是反而會讓觀光客卻步，自斷金脈？

川普宣布美將對與伊朗做生意國家課關稅25% 白宮：他不忌諱動武

美國總統川普12日在真實社群宣布，凡與伊朗進行貿易的國家，與美國的所有商業往來均將被課徵25%關稅。白宮則表示，雖然外交...

【專家之眼】一山不容二虎？當「唐羅主義」遇到中國崛起

在歷經超過4個月的軍事施壓後，美軍以「掃蕩毒梟恐怖組織」為名義出兵委內瑞拉首都卡拉卡斯，並成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛。這...

【專家之眼】複製委內瑞拉劇本？ 伊朗暴亂難以撼動神權政體

伊朗從2025年底開始，一直到2026年的今天，民眾在全國各地約有近二百個城市，上街進行示威；民眾不畏死亡走向安全部隊或...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。