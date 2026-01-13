快訊

監獄值得紀念嗎？東亞殖民地的悲苦記憶

美國使館發旅遊警示！籲「立即撤離伊朗」 恐暴力事件升溫

獨／輝達總部設計曝...恐難符台灣建築這法規 李四川找解方

聽新聞
0:00 / 0:00

立陶宛自由捍衛者日追思殉難者 維爾紐斯點燃篝火

中央社／ 維爾紐斯13日專電
立陶宛12日在首都維爾紐斯舉行「自由捍衛者日」紀念活動，民眾聚集於國會前廣場的大型篝火旁，追思當年為了守護自由而犧牲的民眾。（中央社）
立陶宛12日在首都維爾紐斯舉行「自由捍衛者日」紀念活動，民眾聚集於國會前廣場的大型篝火旁，追思當年為了守護自由而犧牲的民眾。（中央社）

立陶宛12日在首都維爾紐斯舉行「自由捍衛者日」紀念活動，透過點燃象徵性的篝火、獻花與音樂會，追思1991年1月13日對抗蘇聯軍隊、捍衛國家獨立而犧牲的民眾。

立陶宛將每年的1月13日訂為自由捍衛者日（Freedom Defenders’ Day），是國家最重要的紀念日之一，起源於1991年的歷史事件。

立陶宛於1990年3月宣布脫離蘇聯、恢復獨立，蘇聯隨後以軍事力量企圖推翻合法政府，在1991年1月11日派出軍隊和坦克，占領立陶宛重要建築。面對武裝威脅，數以千計的民眾自發聚集在電視塔、國會等戰略要地周邊，以肉身守護國家主權。

1991年1月13日，蘇聯軍隊向守衛維爾紐斯電視塔的民眾開火，甚至以坦克輾壓民眾，導致14位平民喪生、數百人受傷，事件成為立陶宛民主與獨立歷程的重要轉折點，也被稱為「一月事件」。

今年適逢自由捍衛者日35週年，立陶宛透過一系列紀念活動，重申對民主、自由與國家主權的堅持，並向國際社會傳達守護自由的決心。

在自由捍衛者日前夕，維爾紐斯電視塔周邊率先點燃紀念篝火，民眾獻花並點上燭光，現場播放愛國歌曲與1991年事件的歷史影像。

隨後，立陶宛國會前的獨立廣場也舉行紀念儀式，象徵性篝火在夜色中燃起，並舉辦以自由為主題的音樂會，向殉難者表達敬意與感謝。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在電視塔紀念活動上表示，自由就像篝火的火焰，唯有持續呵護，才能保持明亮。

報導指出，瑙塞達在活動後也向媒體表示，不能認為自由鬥爭已成為過去或已永遠獲勝，「烏克蘭正在流血的現實提醒我們，自由是有代價的，而我們必須隨時準備付出這個代價」。

瑙塞達也指出，紀念1月13日首先是為了緬懷那些付出生命的自由捍衛者，他們的犧牲展現了最高形式的利他精神，並表示：「無論我們彼此有多不同，對生活中各種議題有多少不同看法，唯一的共同分母就是自由。」

13日當天，立陶宛也將在國會舉行自由捍衛者日35週年紀念典禮，並頒發自由獎章。

立陶宛國會是自由捍衛者日的重要象徵地點，當年民眾自發聚集守衛立陶宛電視塔以及國會，抵擋蘇聯的軍隊占領。圖為12日立陶宛國會前的紀念活動。（中央社）
立陶宛國會是自由捍衛者日的重要象徵地點，當年民眾自發聚集守衛立陶宛電視塔以及國會，抵擋蘇聯的軍隊占領。圖為12日立陶宛國會前的紀念活動。（中央社）
立陶宛國會是自由捍衛者日的重要象徵地點，當年民眾自發聚集守衛立陶宛電視塔以及國會，抵擋蘇聯的軍隊占領。圖為12日立陶宛國會前的紀念活動。中央社
立陶宛國會是自由捍衛者日的重要象徵地點，當年民眾自發聚集守衛立陶宛電視塔以及國會，抵擋蘇聯的軍隊占領。圖為12日立陶宛國會前的紀念活動。中央社

立陶宛

延伸閱讀

跨世代歌聲致敬永恆天后 雲林「把時代唱成鄧麗君」音樂會免費索票

取代10萬駐歐美軍 歐盟執委：應評估設歐洲聯合軍

NBA／瘋狂隔扣成年度最佳扣籃候選！ 公牛立陶宛前鋒：知道自己能耐

立陶宛關切中共軍演 林佳龍：展現台立共享民主價值

相關新聞

美國使館發旅遊警示！籲「立即撤離伊朗」恐暴力事件升溫

美國駐伊朗虛擬大使館於美東時間12日發布旅遊警示，要求在伊朗的美國公民「應該立即離開」，同時警告伊朗各地抗議升溫，可能演...

立陶宛自由捍衛者日追思殉難者 維爾紐斯點燃篝火

立陶宛12日在首都維爾紐斯舉行「自由捍衛者日」紀念活動，透過點燃象徵性的篝火、獻花與音樂會，追思1991年1月13日對抗...

日本離境稅暴增至3000日圓 降低觀光公害或自斷金脈

日本觀光「爆量」到失控！京都公車變移動觀光巴士、老人不敢出門、日本人薪水30年只漲11%，眼睜睜看著外國遊客大肆消費「自己買不起的東西」，哀怨值破表。 政府硬起來，針對國外觀光客的離境稅飆3倍到3000日圓，還打算讓寺廟開始收門票採預約制。這些措施到底能安撫居民的被剝奪感，還是反而會讓觀光客卻步，自斷金脈？

川普宣布美將對與伊朗做生意國家課關稅25% 白宮：他不忌諱動武

美國總統川普12日在真實社群宣布，凡與伊朗進行貿易的國家，與美國的所有商業往來均將被課徵25%關稅。白宮則表示，雖然外交...

【專家之眼】一山不容二虎？當「唐羅主義」遇到中國崛起

在歷經超過4個月的軍事施壓後，美軍以「掃蕩毒梟恐怖組織」為名義出兵委內瑞拉首都卡拉卡斯，並成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛。這...

【專家之眼】複製委內瑞拉劇本？ 伊朗暴亂難以撼動神權政體

伊朗從2025年底開始，一直到2026年的今天，民眾在全國各地約有近二百個城市，上街進行示威；民眾不畏死亡走向安全部隊或...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。