快訊

北宜高鐵案「史詩級錯誤」經費暴增到4千億 綠藍前部長籲政府喊停

2028年書店從街頭消失？30位日本出版人敲警鐘 再不改革書店無法生存

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋至少5座廠

聽新聞
0:00 / 0:00

【專家之眼】複製委內瑞拉劇本？ 伊朗暴亂難以撼動神權政體

聯合報／ 高永光／政大國發所兼任教授
伊朗反政府示威遭德黑蘭政府強力鎮壓，美國總統川普不排除軍事介入協助抗議者；伊朗最高領袖哈米尼12日發文嗆聲美國與川普。（美聯社）
伊朗反政府示威遭德黑蘭政府強力鎮壓，美國總統川普不排除軍事介入協助抗議者；伊朗最高領袖哈米尼12日發文嗆聲美國與川普。（美聯社）

伊朗從2025年底開始，一直到2026年的今天，民眾在全國各地約有近二百個城市，上街進行示威；民眾不畏死亡走向安全部隊或防暴警察的槍口。根據1月10日美國ABC新聞報導，截至發稿時至少六十五個人死亡（美國《時報周刊 Time》則說超過二一七名抗議者死亡），二三○○人被逮捕拘留，全國陷入混亂。

美國總統川普說伊朗「有大麻煩了」（Big Trouble)，川普還說：「我已經告訴他們，如果他們開始殺人，就像他們在騷亂中經常做的那樣…我們將嚴厲打擊他們」；美國是否會出手，而使伊朗成為繼委內瑞拉之後全球關注的焦點，大家都在觀察。

伊朗所以這次會發生1979年革命以來最大的動亂，起因是經濟因素與外交政策，再加上最高領導人哈米尼的健康出了問題。

經濟上出問題最主要的原因是通貨膨脹，導致去年以來至今物價上漲接近五成；再加上領導階層財政管理出了問題，貨物定價政策混亂，導致聞名的攤販集團「巴扎」帶頭抗議示威。巴扎雖不像西方如英法德在民主演變過程中的商業資產階級，可以在促進民主化轉型中具有支配力量，卻是效忠共和國及伊朗民眾生活穩定的主導力量。但也正是因為這個因素，判斷這次的暴亂對於伊朗的「政教合一」神權制度的衝擊，可能還是不會出現革命性的轉變。

經濟之外的因素是外交政策，與美國及以色列的談判被認為是失敗的；因為至今美國沒有改變其對伊朗的「洪荒之力的經濟制裁」，加上伊朗經濟瀕臨崩潰，卻還撥款給伊斯蘭好戰組織黎巴嫩「真主黨」和加薩哈瑪斯，更引發人民的不滿，而走向街頭。

最高領導人哈米尼已高齡近八十七歲，最近傳出健康出了問題，繼承人是誰，內部派系意見出現紛歧，也導致抗議民眾高喊要回到君主制。現在伊朗是「政教合一」制度，但二次大戰後到1979年期間，它卻是君主獨裁制。二次大戰後的巴勒維國王在美國支持下，統治了卅年，巴勒維下台後逃到美國，其兒子芮沙．巴勒維正是伊朗反對運動在海外的領袖。

而自1979年伊朗革命之後，由何梅尼創立政教合一制度，讓伊朗成為神權國家，由教士團體各派系選出伊朗最高領袖，1989年何梅尼過世後，由哈米尼接任最高領導人統治至今，這個神權組織直接掌控了具武力優勢的「伊斯蘭革命衛隊」，也掌握了經濟實權，是實際上類似西方在民主化發展過程中的「資產階級」，事實上這個階級因為有軍隊，具有宗教軍事獨裁的特性，而不像英國、德國在民主轉型過程中，資產階級所具有的民主性與改革性。

因此，除非「伊斯蘭革命衛隊」的中階軍官，聯合起來反對教士及高階軍官的組合，加上不滿政府的民眾和「伊斯蘭革命衛隊」結合，比較有可能改變伊朗政體。但就算如此演變，要一步到位成為民主國家仍十分困難；假若這次哈米尼所代表的政治勢力垮台，取而代之的可能是軍事統治集體，伊朗會從「政教合一」政體，變成類似二戰後拉丁美洲大多數的軍事獨裁政權。

伊朗的「政教合一」體制，使得民選的總統及其政府內閣，只是奉最高領袖之命推動行政措施的官僚而已；除了不具政治實力外，還常成為民眾不滿政府施政、被迫去職的代罪羔羊。

目前看伊朗此次的社會抗議暴動，缺乏中心組織、社會運動領袖、明確的意識型態訴求；再加上民眾之間聯絡的電子訊息管道，已經被伊朗真正的統治集團切斷（伊朗各省省長是教士），各城市的示威抗議呈現出是破碎化的狀態。旅居美國的反對派領袖芮沙．巴勒維雖然已經提出一些行動計劃主張及方法，但目前效果有限。

有伊朗的抗議民眾已喊出希望川普能出手，所以關鍵還是在川普的態度與行動；但川普把自己限縮了，只有在伊朗安全部隊殘酷鎮壓及殺戮抗議民眾時，才會命令美軍有所行動。不過，除了軍事行動外，川普政府是否動用非軍事手段，推翻現有的「政教合一」體制、建立親美政權，也不是沒有可能。

對台灣而言，伊朗動亂最直接的影響，還是國際油價恐因此波動；不過，伊朗動亂以來油價飆漲不多，加上台灣石油進口主要來自沙烏地阿拉伯、科威特、阿拉伯聯合大公國及美國，影響十分有限。當然，哈米尼的國際支持主要還是中俄，如果政體改變、出現親美政權，大國在中東地區的博弈勢必會有所改變。

伊朗 美國 川普

延伸閱讀

鮑爾遭川普司法追殺 「賣出美國」情緒瀰漫市場

鮑爾遭川普追殺、伊朗局勢震盪 黃金、白銀再飆天價

川普：考慮對伊採強硬選項 揭示對待抗議者紅線

川普不滿埃克森美孚立場 傾向排除參與委國投資

相關新聞

伊朗踩紅線 川普：美軍考慮強硬選項

美國總統川普十一日晚間表示，伊朗似乎已跨越殺害抗議者的紅線，美軍正在權衡一些非常強硬的選項。川普還說，伊朗主動致電提議就...

伊朗外長：全面備戰 也準備談判

伊朗外長阿拉奇十二日在德黑蘭告訴外國大使：「伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰」。他也表示，伊朗也準備談判，「但談判必須公平、...

伊朗政權若垮台 重塑地緣政治、能源市場

伊朗示威潮從首都德黑蘭蔓延至全國數十座城市，區域及全球領導人正嚴肅面對伊朗政府可能被推翻的潛在變局。一旦成真，勢將重塑全...

格陵蘭之爭…北約擬設「北極哨兵」 嚇阻中俄

美國總統川普一再表示要得到格陵蘭之際，英國每日電訊報報導，英國正與歐洲盟邦討論在格陵蘭部署軍事力量，嚇阻俄羅斯在北極活動...

【專家之眼】一山不容二虎？當「唐羅主義」遇到中國崛起

在歷經超過4個月的軍事施壓後，美軍以「掃蕩毒梟恐怖組織」為名義出兵委內瑞拉首都卡拉卡斯，並成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛。這...

【專家之眼】複製委內瑞拉劇本？ 伊朗暴亂難以撼動神權政體

伊朗從2025年底開始，一直到2026年的今天，民眾在全國各地約有近二百個城市，上街進行示威；民眾不畏死亡走向安全部隊或...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。