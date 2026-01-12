美媒：伊朗外長上周末聯繫美國特使威科夫 今後幾天可能舉行會談

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
伊朗外長阿拉奇12日在德黑蘭對這波示威潮發表演說。路透
美國Axios新聞網12日引述2位知情人士報導，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi ）上周末曾和美國中東特使威科夫溝通。

根據該報導，在美國總統川普揚言對德黑蘭採取軍事行動，以應對伊朗這波示威潮下，阿拉奇上周末曾聯繫威科夫。

上述2位知情人士說，此一接觸似乎是德黑蘭企圖為美伊緊張降溫，或為了在川普政府對德黑蘭採取任何行動前爭取時間。

另有1位消息人士表示，阿拉奇和威科夫曾討論在接下來幾天舉行會談的可能性。

