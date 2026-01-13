聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗外長：全面備戰 也準備談判

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

伊朗外長阿拉奇十二日在德黑蘭告訴外國大使：「伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰」。他也表示，伊朗也準備談判，「但談判必須公平、基於平等權利與互相尊重」。

半島電視台報導，阿拉奇說，伊朗全國示威演變為暴力和血腥衝突，給了川普出兵干預伊朗的藉口。

伊朗最高領袖哈米尼十二日在Ｘ發文，嗆聲川普「對世界妄加裁斷」，「遲早被推翻」。貼文並附上一張繪圖，將川普描繪成一具正在龜裂崩解的石棺。

伊朗外交部發言人巴格赫里表示，儘管伊朗與美國沒有外交關係，但伊朗與川普的中東特使之間仍維持溝通管道。

ＣＮＮ報導，去年上半年，伊朗外長阿拉奇與川普特使威科夫就限制伊朗核計畫進行了多輪間接會談，重點是伊朗鈾濃縮庫存問題。

伊朗 川普

延伸閱讀

川普不滿埃克森美孚立場 傾向排除參與委國投資

川普擬介入伊朗鎮壓反政府示威 陸外交部：反對干涉別國內政

川普指中俄恐占格陵蘭 陸外交部：美國牟利勿拿他國當藉口

川普深夜P圖發假維基百科照！自封「委內瑞拉代理總統」

相關新聞

伊朗踩紅線 川普：美軍考慮強硬選項

美國總統川普十一日晚間表示，伊朗似乎已跨越殺害抗議者的紅線，美軍正在權衡一些非常強硬的選項。川普還說，伊朗主動致電提議就...

伊朗外長：全面備戰 也準備談判

伊朗外長阿拉奇十二日在德黑蘭告訴外國大使：「伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰」。他也表示，伊朗也準備談判，「但談判必須公平、...

伊朗政權若垮台 重塑地緣政治、能源市場

伊朗示威潮從首都德黑蘭蔓延至全國數十座城市，區域及全球領導人正嚴肅面對伊朗政府可能被推翻的潛在變局。一旦成真，勢將重塑全...

格陵蘭之爭 北約擬設北極哨兵 嚇阻中俄

美國總統川普一再表示要得到格陵蘭之際，英國每日電訊報報導，英國正與歐洲盟邦討論在格陵蘭部署軍事力量，嚇阻俄羅斯在北極活動...

殺雞儆猴 川普用司法逼鮑爾裸退

美國聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾遭檢方啟動刑事調查。外媒報導說，這並非真的與美國總統川普視鮑爾為眼中釘，或川普不滿鮑爾沒照他...

Fed總部整修超支 鮑爾遭刑事調查

紐約時報十一日引述知情官員報導，美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室已對聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾展開刑事調查，聚焦Ｆｅｄ耗資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。