伊朗外長：全面備戰 也準備談判

伊朗外長阿拉奇十二日在德黑蘭告訴外國大使：「伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰」。他也表示，伊朗也準備談判，「但談判必須公平、基於平等權利與互相尊重」。

半島電視台報導，阿拉奇說，伊朗全國示威演變為暴力和血腥衝突，給了川普出兵干預伊朗的藉口。

伊朗最高領袖哈米尼十二日在Ｘ發文，嗆聲川普「對世界妄加裁斷」，「遲早被推翻」。貼文並附上一張繪圖，將川普描繪成一具正在龜裂崩解的石棺。

伊朗外交部發言人巴格赫里表示，儘管伊朗與美國沒有外交關係，但伊朗與川普的中東特使之間仍維持溝通管道。

ＣＮＮ報導，去年上半年，伊朗外長阿拉奇與川普特使威科夫就限制伊朗核計畫進行了多輪間接會談，重點是伊朗鈾濃縮庫存問題。