伊朗政權若垮台 重塑地緣政治、能源市場

伊朗示威潮從首都德黑蘭蔓延至全國數十座城市，區域及全球領導人正嚴肅面對伊朗政府可能被推翻的潛在變局。一旦成真，勢將重塑全球地緣政治與能源市場。

伊朗最高領袖哈米尼多次挺過抗議風波，但這波示威已持續兩周，規模不斷擴大。抗議最初源於貨幣危機與經濟崩潰，如今矛頭已指向整個體制。

美國總統川普公開聲援示威者，外界解讀為華府重返「政權更迭」路線。

市場迅速反應，布蘭特原油兩天上漲逾百分之五，突破每桶六十三美元，反映投資人開始為油國組織第四大產油國供應中斷風險定價。對能源市場而言，關鍵在於產油省胡齊斯坦是否動盪。目前尚無出口中斷跡象。

中情局前中東分析師艾許說，這是伊朗自一九七九年伊斯蘭革命以來最關鍵時刻，當今政權正承受巨大經濟壓力，重新掌控局勢的時間窗口正在縮小，手段也愈來愈有限。

若伊朗政權垮台，將衝擊俄羅斯在中東的地緣戰略布局。波灣阿拉伯國家高度警惕，擔憂伊朗若崩潰可能引發如「阿拉伯之春」後的長期混亂，形成危險的權力真空。伊朗已警告，若遭攻擊，美國在該地區資產及以色列將成為「合法目標」。

新興市場投資專家莫比爾斯說，若伊朗政權倒台，權力平衡將劇烈改變。最佳情況是政府全面更替，最壞則是爆發內戰、舊政權苟延殘喘。

伊朗經濟停滯，通膨失控，近兩年本土設施和代理人遭以色列打擊，實力受挫，但仍握有可覆蓋整個中東的彈道飛彈庫，伊朗革命衛隊等安全體系也仍堅定支持當今政權。