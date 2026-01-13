伊朗踩紅線 川普：美軍考慮強硬選項

美國總統川普十一日晚間表示，伊朗似乎已跨越殺害抗議者的紅線，美軍正在權衡一些非常強硬的選項。川普還說，伊朗主動致電提議就核協議進行談判，目前正在安排相關會議。

川普近來多次表示，若伊朗殺害抗議者，美國政府不排除介入。川普十一日在空軍一號上被問及伊朗是否已跨越他先前所說紅線時說：「看起來他們似乎開始這樣做了。我們非常嚴肅看待這件事，軍方正在評估，我們也在考慮一些非常強硬的選項。我們會做出決定。」

川普還說，「他們昨打電話來要談判。伊朗領導人想談判。我認為他們已厭倦被美國痛打，想跟我們談。我們可能和他們會面，正在安排，但在會面前，我們可能須採取行動」。

伊朗多地爆發大規模反政府示威，時代雜誌十二日報導，海外人士估計，截至十日伊朗示威死亡總數恐達六千人。路透引述總部在美國的人權團體ＨＲＡＮＡ最新數據指出，總計超過五百人死亡。伊朗官方尚未公布死傷數字。

報導說，伊朗當局封鎖網路，電話線路也被切斷，外界難以掌握當地實際情況。但手機畫面顯示，裝在卡車上的機關槍掃射街道，傷患擠爆醫院。自由歐洲電台報導，一月十一日社群媒體發布的影片顯示，卡里札克法醫中心外堆放大量屍體。

華爾街日報報導，美國官員透露，川普十三日將召集高層官員討論下一步措施，國務卿魯比歐、防長赫塞斯與參謀首長聯席會議主席凱恩都將與會。可能包括加強伊朗網路反政府資訊宣傳、部署祕密網路武器攻擊伊朗軍方和民間網站、針對德黑蘭政權及軍方實施制裁，以及採取軍事打擊。

部分美國官員擔心，美國一旦採取任何回應措施，可能讓區域緊張情勢升高，引爆美國和伊朗衝突，以色列也會加入。二名美國官員表示，對伊朗政權目標發動軍事打擊是選項之一，但川普政府內許多人認為，此階段採取軍事行動，反會削弱抗議運動。

美國官員說，此階段將提交給川普的多數選項都是「非動武性質」，包括宣布在中東部署航空母艦打擊群或發動網路攻擊與資訊作戰。

送星鏈進伊朗？美官員研議

美官員並透露，正討論將馬斯克旗下星鏈衛星網路服務終端設備送入伊朗。目前伊朗全面斷網，抗議者勉強透過星鏈向外傳遞訊息。

伊朗情勢受關注之際，多個金磚成員國參與的「和平意志二○二六」海上聯合演習開幕式近日在南非開普敦賽門鎮附近海空域舉行。大陸官媒新華社昨日在相關報導中，僅提到中國、俄羅斯、南非等金磚成員國參演，未提及二○二四年新加入金磚的伊朗，引起外界關注。