美國戰略方案納入中東成員 卡達阿聯加入「矽土和平」協議

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
卡達與阿拉伯聯合大公國將加入美國所主導的矽土和平協議。（路透）
美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）在路透的訪談中表示，卡達與阿拉伯聯合大公國，將加入美國所主導的人工智慧（AI）與半導體供應鏈安全計畫：「矽土和平」（Pax Silica）協議。

鑑於中東地區長期的政治分歧，這兩個國家願意加入「矽土和平」協議，格外受到注意，反映了美國正努力將以色列與波斯灣國家，納入同一個技術核心的經濟架構之中。

「矽土和平」這個計畫，目的在保護技術供應鏈的完整，包括關鍵礦產、先進製程、運算及數據基礎設施。這是川普政府經濟外交戰略的核心支柱，要減少依賴競爭對手，同時加強盟友間的合作。

海柏格說：「矽宣言不僅是一份外交公報，它是要成為一個新經濟安全共識的行動文件。」目前已簽署「矽土和平」協議的國家，有以色列、日本、南韓、新加坡、英國、澳洲等國。卡達預計在12日簽署，阿聯15日跟進。

海柏格強調，「矽土和平」與傳統聯盟不同，是一個「能力結盟」，成員資格是由其國家工業實力與企業來驅動。他希望「矽土和平」計畫能加速中東地區的經濟轉型，從依賴能源轉向多元化技術。他說：「對於阿聯和卡達而言，這代表著安全架構從以碳氫化合物（指石油、天然氣）中心，轉向以矽技術為中心。」

海柏格談話的時間點，正值沙烏地阿拉伯政府主導的「未來礦物論壇」，將在13日展開，論壇討論主題為全球礦產與供應鏈，匯集了各國高層官員、產業領袖與投資者。

海柏格表示，今年「矽土和平」集團的重點將放在擴大成員、建立戰略方案以確供應鏈安全、協調出保護關鍵基礎設施與技術的政策。

伊朗踩紅線 川普：美軍考慮強硬選項

美國總統川普十一日晚間表示，伊朗似乎已跨越殺害抗議者的紅線，美軍正在權衡一些非常強硬的選項。川普還說，伊朗主動致電提議就...

伊朗外長：全面備戰 也準備談判

伊朗外長阿拉奇十二日在德黑蘭告訴外國大使：「伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰」。他也表示，伊朗也準備談判，「但談判必須公平、...

伊朗政權若垮台 重塑地緣政治、能源市場

伊朗示威潮從首都德黑蘭蔓延至全國數十座城市，區域及全球領導人正嚴肅面對伊朗政府可能被推翻的潛在變局。一旦成真，勢將重塑全...

格陵蘭之爭…北約擬設「北極哨兵」 嚇阻中俄

美國總統川普一再表示要得到格陵蘭之際，英國每日電訊報報導，英國正與歐洲盟邦討論在格陵蘭部署軍事力量，嚇阻俄羅斯在北極活動...

風箏與潛艇：德總理梅爾茨訪問「理想合作伙伴」印度

（德國之聲中文網）世界秩序變革，德國和印度以擴大雙邊戰略伙伴關系作為回應。軍火、經濟——兩國將更緊密合作。德國總理梅爾茨與印度總理莫迪簽署了總共27項約定，加強合作。 梅爾茨有信心地表示，歐盟和

韓國總統李在明：不在中日之間選邊站

（德國之聲中文網）結束對中國進行4天的訪問後，韓國總統李在明本周二前往日本奈良會晤高市早苗首相，開啟為期兩天的日本之行。奈良也是高市的家鄉。有分析人士預計，高市早苗將強調美日韓三方關系穩定的重要意義。

