川普：考慮對「伊」採強硬選項 揭示對待抗議者紅線

經濟日報／ 編譯劉忠勇季晶晶／綜合外電
美國總統川普。 (美聯社)

美國總統川普11日晚間表示，伊朗似乎已跨越殺害抗議者的紅線，美軍正在權衡一些非常強硬的選項。川普還說，伊朗主動致電提議就核協議進行談判，目前正在安排相關會議。

伊朗多地爆發大規模反政府示威，時代雜誌12日報導，海外人士估計，截至10日伊朗示威死亡總數恐怕已達6,000人。伊朗官方尚未公布任何死傷數字。

川普近來多次表示，若伊朗殺害抗議者，美國政府不排除介入。川普11日在空軍1號上被問及伊朗是否已跨越他先前所說紅線時說：「看起來他們似乎開始這樣做了。我們非常嚴肅看待這件事，軍方正在評估，我們也在考慮一些非常強硬的選項。我們會做出決定」。

川普還表示，「他們昨天打電話來要談判。伊朗領導人想談判。我認為他們已經厭倦被美國痛打，想跟我們談。我們可能會和他們會面，正在安排中，但在會面前，我們可能必須採取行動」。

美伊關係緊張之際，伊朗最高領袖哈米尼12日在X發文，嗆聲川普「對世界妄加裁斷」，「遲早被推翻」。貼文並附上一張繪圖，將川普描繪成一具正在龜裂崩解的石棺。

華爾街日報報導，美國官員透露，川普13日將召集高層官員討論下一步措施，可能包括加強伊朗網路反政府資訊宣傳、部署秘密網路武器攻擊伊朗軍方和民間網站、針對德黑蘭政權及軍方實施制裁，以及採取軍事打擊。

部分美國官員擔心，美國一旦採取任何回應措施，可能讓區域緊張情勢升高，引爆美國和伊朗衝突，以色列也會加入。

兩名美國官員表示，雖然對伊朗政權目標發動軍事打擊是選項之一，但川普政府內許多人認為，在此階段採取軍事行動，反而會削弱抗議運動。

伊朗踩紅線 川普：美軍考慮強硬選項

美國總統川普十一日晚間表示，伊朗似乎已跨越殺害抗議者的紅線，美軍正在權衡一些非常強硬的選項。川普還說，伊朗主動致電提議就...

伊朗外長：全面備戰 也準備談判

伊朗外長阿拉奇十二日在德黑蘭告訴外國大使：「伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰」。他也表示，伊朗也準備談判，「但談判必須公平、...

伊朗政權若垮台 重塑地緣政治、能源市場

伊朗示威潮從首都德黑蘭蔓延至全國數十座城市，區域及全球領導人正嚴肅面對伊朗政府可能被推翻的潛在變局。一旦成真，勢將重塑全...

格陵蘭之爭…北約擬設「北極哨兵」 嚇阻中俄

美國總統川普一再表示要得到格陵蘭之際，英國每日電訊報報導，英國正與歐洲盟邦討論在格陵蘭部署軍事力量，嚇阻俄羅斯在北極活動...

風箏與潛艇：德總理梅爾茨訪問「理想合作伙伴」印度

（德國之聲中文網）世界秩序變革，德國和印度以擴大雙邊戰略伙伴關系作為回應。軍火、經濟——兩國將更緊密合作。德國總理梅爾茨與印度總理莫迪簽署了總共27項約定，加強合作。 梅爾茨有信心地表示，歐盟和

韓國總統李在明：不在中日之間選邊站

（德國之聲中文網）結束對中國進行4天的訪問後，韓國總統李在明本周二前往日本奈良會晤高市早苗首相，開啟為期兩天的日本之行。奈良也是高市的家鄉。有分析人士預計，高市早苗將強調美日韓三方關系穩定的重要意義。

