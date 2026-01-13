德總理訪印度 強化合作

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）12日在印度與該國總理莫迪會面，這是他去年5月上任以來首次出訪亞洲，雙方簽署約十項涵蓋關鍵礦物及傳統醫藥等領域的協議。

梅爾茨並呼籲新德里當局「儘快」完成與歐盟的貿易協商，以及強化過去一年持續受到干擾的供應鏈。

梅爾茨表示，隨著全球強權政治捲土重來，全球應為不確定性上升做好準備，呼籲與印度等國強化經濟與安全關係以對抗動盪。

梅爾茨說：「全球正在重新整隊，就在我們今天會面當下，強權政治和勢力範圍思維日益興盛…強風持續不斷，我們必須齊心協力度過風暴。」

在總統川普領導下，美國與德國和印度關係陷入緊張。川普一再揚言併吞格陵蘭震驚歐洲盟友，印度則持續擔負美國數一數二高的50%關稅。

梅爾茨未點名川普，但警告全球秩序瞬息萬變，俄羅斯入侵烏克蘭是最極端案例。

德國是印度在歐盟最重要合作夥伴，雙邊貿易額逼近500億美元。