愛沙尼亞擬調整毒品量刑 使用者從寬、販毒從嚴

愛沙尼亞司法部提出刑法修正草案，擬放寬對毒品使用者的處罰，加重對毒品販售行為的規範，以更清楚區分成癮者與犯罪者。若獲通過，將調高「大量毒品」的刑事認定門檻，改變現行毒品持有與使用的量刑標準。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）12日報導，司法部長帕科斯塔（Liisa Pakosta）表示，長期成癮者的每日自用量，在現行法律下往往就被認定為「大量毒品」，自動構成刑事犯罪並面臨入獄風險。

帕科斯塔解釋，現行制度下，對入獄刑責的恐懼反而使成癮者及其家屬不敢尋求治療或協助。

根據報導，修正草案中「大量毒品」的刑事認定門檻，將由現行法律所認定的10次使用量，提高至30次使用量。低於該標準者，將不再構成刑事犯罪，而改以輕罪處理。

帕科斯塔強調，這項修法並不等同於毒品合法化或除罪化。她指出，持有毒品仍為違法行為，最高可處2400歐元（約新台幣8萬6400元）罰款。

此外，在放寬對使用者處罰的同時，修正草案也將收緊對毒品販售與中介行為的規定。

帕科斯塔表示，現行法律要求檢方須證明販毒者有獲利事實，修法後將取消這項要件。未來只要持有大量毒品，即可推定具有販售意圖，並據此追究刑責。

報導也指出，目前愛沙尼亞的法律並未在量刑時區分毒品種類，草案也考慮將毒品區分為低風險與高風險類別，並依分類設定不同處罰層級。

司法部表示，修正草案已送交各界廣泛諮詢，目標是在協助成癮者與打擊組織犯罪之間取得平衡。

根據報導，近年來愛沙尼亞大麻、安非他命及可卡因的使用量均呈上升趨勢，處方藥濫用情形也增加，且毒品效力普遍提高。

ERR報導的數據顯示，全國估計平均每日消耗約4萬5000次大麻使用量、3500次可卡因使用量，以及5000次安非他命使用量。

近年愛沙尼亞登記在案的毒品相關犯罪數量大致維持穩定，每年約1000件，占所有犯罪案件約4%。因毒品犯罪入獄者占愛沙尼亞監獄人口約25%，為服刑人口中比例最高的單一類別。

報導指出，在愛沙尼亞，即使未涉及販售行為，單純處理毒品的刑責仍高於鄰近國家，初犯最高可判10年徒刑。相較之下，拉脫維亞與瑞典最高為3年，立陶宛、芬蘭、挪威與丹麥最高為2年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885