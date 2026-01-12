伊朗示威下社會撕裂 數以千計民眾首都集會挺政府

快訊

中央社／ 德黑蘭12日綜合外電報導
在伊朗反政府示威愈演愈烈之際，伊朗國營電視台畫面顯示，數以千計挺政府民眾今天在首都德黑蘭（Tehran）市中心一處廣場舉行集會，並且悼念在示威中殉職的安全部隊成員。圖為示威者焚燒車輛。路透
在伊朗反政府示威愈演愈烈之際，伊朗國營電視台畫面顯示，數以千計挺政府民眾今天在首都德黑蘭（Tehran）市中心一處廣場舉行集會，並且悼念在示威中殉職的安全部隊成員。圖為示威者焚燒車輛。路透

伊朗反政府示威愈演愈烈之際，伊朗國營電視台畫面顯示，數以千計挺政府民眾今天在首都德黑蘭（Tehran）市中心一處廣場舉行集會，並且悼念在示威中殉職的安全部隊成員。

法新社報導，這些民眾在德黑蘭革命廣場（Enghelab Square）舉行集會，揮舞伊斯蘭共和國國旗，並為殉職的安全部隊成員誦讀祈禱文，伊朗政府聲稱這些人是「暴亂」的受害者。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-BagherGhalibaf）在這場挺政府集會上發表演說，形容當局對示威的應對宛如「反恐戰爭」。

卡利巴夫表示，伊朗正進行「四線戰爭」，包括經濟戰、心理戰、與美國及以色列的軍事戰以及「當前的反恐戰爭」，偉大的伊朗民族從不允許敵人達成目標。

當卡利巴夫演講時，其身旁掛有波斯語標語，寫著「以色列必死、美國必亡」。他矢言，若伊朗再遭攻擊，伊朗軍方將給美國總統川普「一個難忘的教訓」。

