投資方面經驗豐富！中國調整貿易談判班底 蔣成華成為副代表

德國之聲／ 德國之聲
據中國媒體報導，蔣成華現年49歲，是一位經驗豐富的談判代表，在出口管制和管理中國與美國的投資關係方面經驗豐富。

路透社分析指出，目前，北京正在籌備美國總統特朗普4月訪華的事宜，同時，北京也正利用出口管制框架，就日本首相高市早苗關於台灣的言論向東京施壓。

知情的貿易外交官認為，自特朗普第一次入主白宮開打貿易戰以來，北京現已明顯提升了談判代表的整體水平。一些人甚至認為，在談判桌上中國似乎佔據上風。

據悉，蔣成華是一位諳熟貿易法的律師，此前擔任商務部進出口管制局局長，參與了中美雙邊投資協定的談判，該協定的談判從2008年開始，2017年特朗普總統第一任期期間被擱置。

去年10月，北京提升對稀土的出口管制，此舉是對華盛頓進一步限制中國在美國消費市場投資的回應。

分析人士指出，此次調整貿易談判人員反映了北京方面的考量：提醒華盛頓，如果特朗普施壓過大，中國將有能力切斷關鍵供應鏈。

川普重塑2025全球貿易格局 明年將面臨哪些不確定性？

（路透社等）

