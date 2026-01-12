快訊

17縣市有感！台灣東部海域規模5.3地震 最大震度3級

軍中雇員薪水低於政院低標？徐巧芯曬薪資單幫發聲 顧立雄承諾將瞭解

厄瓜多驚現「5顆人頭橫空懸掛」海灘示眾！警方懷疑毒梟火拼所為

國際法院審理洛興雅案 甘比亞控訴緬甸種族滅絕

中央社／ 海牙12日綜合外電報導

甘比亞今天在聯合國國際法院向法官表示，緬甸刻意摧毀穆斯林少數民族洛興雅（Rohingya），使他們的生活宛如惡夢。這起具有里程碑意義的案件，指控緬甸犯下種族滅絕罪。

路透社報導，這是國際法院（ICJ）十多年來首度完整聽審的種族滅絕案件。其裁決影響將超越緬甸，可能牽動南非在國際法院對以色列在加薩戰爭提出的種族滅絕案。

緬甸方面否認犯下種族滅絕罪。

甘比亞司法部長賈洛（Dawda Jallow）向國際法院法官表示，洛興雅人是單純、渴望安穩與尊嚴生活的族群。

但「他們成為被消滅的對象。」

以穆斯林為主的西非國家甘比亞於2019年向國際法院提起訴訟，指控緬甸在偏遠西部若開邦（Rakhine）對主要為穆斯林的洛興雅少數民族犯下種族滅絕罪。

緬甸軍方2017年發動攻勢，迫使至少73萬名洛興雅人逃離家園，流亡鄰國孟加拉。洛興雅難民描述經歷殺戮、集體性侵及縱火等暴行。

聯合國真相調查小組（UN Fact-Finding Mission）認定，2017年的軍事攻勢包含「種族滅絕行為」。

在海牙的聽審會前，洛興雅受害者表示，希望這場期盼已久的國際審判能帶來正義。

緬甸當局駁斥相關指控，稱軍方行動是針對穆斯林武裝分子的合法反恐行動。

這次在國際法院舉行的聽審會，將首度讓洛興雅受害者在國際法庭上發聲，但出於敏感及隱私考量，聆訊將不對外公開。

國際法院這次聽審將持續3週。國際法院是聯合國最高司法機關，專責處理國家間爭端。

國際法 緬甸 洛興雅

延伸閱讀

緬甸第2階段投票 軍方支持政黨稱拿下翁山蘇姬選區

KK詐騙園區635處據點 緬甸宣布全數炸毀

緬甸僑生教育之父倫景雄 獲頒台師大名譽博士

學者：代表權被中共繼承 中華民國無法重返聯合國

相關新聞

Google遭爆健康資訊誤導用戶 已下架部分AI摘要「但換句話問仍出現」

英國衛報調查發現，Google的人工智慧（AI）摘要含有不實和具誤導性的醫療資訊，使用戶面臨健康風險。Google已移除...

伊朗鎮壓示威者恐已6000死 社群影片揭血腥鎮壓屍體成堆

伊朗爆發全國性反政府示威，遭到安全部隊血腥鎮壓，時代雜誌（TIME）今天報導，截至10日，伊朗示威死亡總數恐怕已達600...

烏干達大選本週登場 穆塞維尼掌權40年預料仍將連任

東非國家烏干達15日將舉行總統大選，總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）長達40年的統治幾乎肯定將再獲延續，但...

法國羅浮宮再遇罷工營運中斷 12日全日閉館

法國巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）的管理單位在官網上公告，受員工罷工影響，羅浮宮今天被迫關閉，成為全球最...

因應GPS易成破口 美將資助「不受干擾」地磁導航技術

為因應日益頻繁的全球定位系統（GPS）受到干擾，美國國防部的國防創新部門（DIU）正在發起一項旨在完善「磁導航」（mag...

川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

美國總統川普近日揚言，若伊朗當局殺害示威者，美方可能進行軍事干預。伊朗外長阿拉奇今天表示，伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。