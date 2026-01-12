伊朗鎮壓示威者恐已6000死 社群影片揭血腥鎮壓屍體成堆

伊朗爆發全國性反政府示威，遭到安全部隊血腥鎮壓，時代雜誌（TIME）今天報導，截至10日，伊朗示威死亡總數恐怕已達6000人。

根據時代雜誌，伊朗安全部隊造成的示威者死亡人數可能已達數千人，儘管當局封鎖網路，但手機畫面顯示，裝載在卡車上的機關槍掃射街道，傷患擠爆醫院，太平間堆放數百具屍體。

據報導，伊朗示威確切死亡人數尚無法核實。人權組織統計的死亡數已達數百人，但僅計入已確認身分的遺體，且通訊封鎖涵蓋手機與市話，增添核實難度。

不過，根據伊朗首都德黑蘭幾家醫院的通報，以及一個由學者與專業人士組成的海外非正式團體計算，截至10日，死亡總數恐怕已達6000人。

這項統計不含當局未送往醫院、而直接送至太平間的遺體，例如德黑蘭南部郊區卡里札克法醫中心（Kahrizak Forensic Medical Center）地板及停車場堆放數百具屍體。

自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）報導，1月11日社群媒體發布的影片顯示，卡里札克法醫中心外堆放大量屍體。