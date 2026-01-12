快訊

17縣市有感！台灣東部海域規模5.3地震 最大震度3級

軍中雇員薪水低於政院低標？徐巧芯曬薪資單幫發聲 顧立雄承諾將瞭解

厄瓜多驚現「5顆人頭橫空懸掛」海灘示眾！警方懷疑毒梟火拼所為

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗鎮壓示威者恐已6000死 社群影片揭血腥鎮壓屍體成堆

中央社／ 德黑蘭12日綜合外電報導
伊朗爆發全國性反政府示威，遭到安全部隊血腥鎮壓，時代雜誌（TIME）今天報導，截至10日，伊朗示威死亡總數恐怕已達6000人。美聯社
伊朗爆發全國性反政府示威，遭到安全部隊血腥鎮壓，時代雜誌（TIME）今天報導，截至10日，伊朗示威死亡總數恐怕已達6000人。美聯社

伊朗爆發全國性反政府示威，遭到安全部隊血腥鎮壓，時代雜誌（TIME）今天報導，截至10日，伊朗示威死亡總數恐怕已達6000人。

根據時代雜誌，伊朗安全部隊造成的示威者死亡人數可能已達數千人，儘管當局封鎖網路，但手機畫面顯示，裝載在卡車上的機關槍掃射街道，傷患擠爆醫院，太平間堆放數百具屍體

據報導，伊朗示威確切死亡人數尚無法核實。人權組織統計的死亡數已達數百人，但僅計入已確認身分的遺體，且通訊封鎖涵蓋手機與市話，增添核實難度。

不過，根據伊朗首都德黑蘭幾家醫院的通報，以及一個由學者與專業人士組成的海外非正式團體計算，截至10日，死亡總數恐怕已達6000人。

這項統計不含當局未送往醫院、而直接送至太平間的遺體，例如德黑蘭南部郊區卡里札克法醫中心（Kahrizak Forensic Medical Center）地板及停車場堆放數百具屍體。

自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）報導，1月11日社群媒體發布的影片顯示，卡里札克法醫中心外堆放大量屍體。

伊朗 死亡 屍體

延伸閱讀

川普擬介入伊朗鎮壓反政府示威 陸外交部：反對干涉別國內政

川普稱伊朗急call提議核談判！美安排雙邊會面 「但仍會行動」

燃燒的伊朗：全國抗爭蔓延至少544死，動搖最高領袖的政治危機？

軍事或非最佳選項？美參議員質疑對伊朗動武效果

相關新聞

Google遭爆健康資訊誤導用戶 已下架部分AI摘要「但換句話問仍出現」

英國衛報調查發現，Google的人工智慧（AI）摘要含有不實和具誤導性的醫療資訊，使用戶面臨健康風險。Google已移除...

伊朗鎮壓示威者恐已6000死 社群影片揭血腥鎮壓屍體成堆

伊朗爆發全國性反政府示威，遭到安全部隊血腥鎮壓，時代雜誌（TIME）今天報導，截至10日，伊朗示威死亡總數恐怕已達600...

烏干達大選本週登場 穆塞維尼掌權40年預料仍將連任

東非國家烏干達15日將舉行總統大選，總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）長達40年的統治幾乎肯定將再獲延續，但...

法國羅浮宮再遇罷工營運中斷 12日全日閉館

法國巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）的管理單位在官網上公告，受員工罷工影響，羅浮宮今天被迫關閉，成為全球最...

因應GPS易成破口 美將資助「不受干擾」地磁導航技術

為因應日益頻繁的全球定位系統（GPS）受到干擾，美國國防部的國防創新部門（DIU）正在發起一項旨在完善「磁導航」（mag...

川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

美國總統川普近日揚言，若伊朗當局殺害示威者，美方可能進行軍事干預。伊朗外長阿拉奇今天表示，伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。