快訊

胡瓜不走了！續留「綜藝大集合」 民視表態：樂見其成

泰國南部加油站爆炸案 軍方：情勢控制結束宵禁

中央社／ 曼谷12日專電

泰國南部11間加油站昨天遭炸彈攻擊，所幸無重大傷亡。遭攻擊的陶公府當天隨即宣布宵禁，不過軍方今天表示，因當地安全情勢已受到控制，結束宵禁。

泰國南部陶公府（Narathiwat）昨天因發生加油站爆炸事件而實施宵禁，禁止民眾於晚間9時至翌日清晨5時外出。不過，曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，宵禁已結束。

報導指出，陶公府特遣部隊官員今天表示，已結束宵禁，並發布公告寫道，「該府局勢已得到控制」。

曼谷郵報報導，泰國南部3個府11日凌晨有11間加油站和多間便利商店遭炸彈攻擊及縱火，造成1名警察、1名消防員和2名民眾受傷，其中陶公府最嚴重，有5間加油站被炸彈攻擊。

當局表示，至少有40人參與攻擊行動，損失超過5400萬泰銖（約新台幣5462萬）。

據公告，陶公府從11日晚間9時開始實施宵禁，限制該府的人員流動和邊境通行，宵禁已於今天結束，僅持續一天。

泰國鮮新聞（Khaosod）報導，總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）11日表示，攻擊事件與分離主義叛亂行動無關，而是和地方選舉有關。

宵禁 加油站 泰國

延伸閱讀

泰國大選2月登場 民調領先政黨拚重回東協核心

新北板橋加油站點火傷人 受害保全回憶驚魂瞬間

影／企圖攻擊消防員！新北男加油站「持油槍淋油點火」 2人燒燙傷送醫

板橋傳民眾加油站內澆汽油縱火！保全攔阻遭波及 2人燒燙傷送醫

相關新聞

Google遭爆健康資訊誤導用戶 已下架部分AI摘要「但換句話問仍出現」

英國衛報調查發現，Google的人工智慧（AI）摘要含有不實和具誤導性的醫療資訊，使用戶面臨健康風險。Google已移除...

法國羅浮宮再遇罷工營運中斷 12日全日閉館

法國巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）的管理單位在官網上公告，受員工罷工影響，羅浮宮今天被迫關閉，成為全球最...

因應GPS易成破口 美將資助「不受干擾」地磁導航技術

為因應日益頻繁的全球定位系統（GPS）受到干擾，美國國防部的國防創新部門（DIU）正在發起一項旨在完善「磁導航」（mag...

川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

美國總統川普近日揚言，若伊朗當局殺害示威者，美方可能進行軍事干預。伊朗外長阿拉奇今天表示，伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰，...

加國總理將訪中 民團和專家示警經濟威脅人權打壓

加拿大總理卡尼即將訪問中國，加拿大許多人權團體和學者專家發出建言，呼籲卡尼與中國交往要留意經濟風險，也要關注中國人權，促...

日相高市就任後首度返鄉 將在奈良迎接南韓總統

日本首相高市早苗今天下午已抵達家鄉奈良縣，準備接待明天到訪的韓國總統李在明。兩人明天將召開日韓領袖會談。日媒指出，過去也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。