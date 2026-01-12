緬甸第2階段投票 軍方支持政黨稱拿下翁山蘇姬選區

內戰未平的緬甸昨天在軍政府主導下舉行第2階段選舉投票，親軍方主要政黨今天宣布，在過去屬於民主運動領袖翁山蘇姬的選區贏得國會席次。這次選舉被認為是軍政府延長自身統治的手段。

緬甸軍方支持的「聯邦團結發展黨」（USDP）在去年12月28日舉行的第1階段選舉中，贏得當時開放競逐的下議院102席中的90席，大幅領先。

緬甸首階段投票在仰光（Yangon）、瓦城（Mandalay）和首都奈比多（Naypyitaw）等城市舉行，然而投票率僅達52.13%，遠低於2020年與2015年大選。

另外約100個鎮區昨天舉行第2階段投票；第3階段則預定本月25日在265個鎮舉行，其中包括軍政府實際上未完全掌控的地區。

法新社報導，一名聯邦團結發展黨幹部表示，他們「贏得高穆選區（Kawhmu）」的國會議員席次，這裡過去是翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）在仰光省的選區。此人因未獲准透露選舉結果而希望保持匿名。

該黨人士補充道：「我們在仰光省16個下議院席次中，拿下15席。」高穆及其他數以十計選區是在昨天第2階段選舉中投票。

前述幹部未說明，他們是以多大差距勝選，而軍政府掌控的選舉委員會尚未公布第2階段選舉的正式結果。

聯合國人權專家安德魯斯（Tom Andrews）上週透過聲明指出：「軍方支持的政黨聲稱自己大獲全勝，應該沒有人會感到意外。」

他表示：「軍政府設計這場選舉，是為確保其代理人勝選、鞏固軍方主導地位，並構築具有合法性的假象，儘管暴力與鎮壓不曾停歇。」

此外無論選舉結果如何，根據前軍政府制定的憲法，國會有1/4席次得保留給軍方。