烏干達大選本週登場 穆塞維尼掌權40年預料仍將連任

中央社／ 烏干達首都康培拉12日綜合外電報導
東非國家烏干達15日將舉行總統大選，總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）長達40年的統治幾乎肯定將再獲延續，但許多人擔心2021年的鎮壓行動可能重演。

法新社報導，穆塞維尼現年81歲，自1986年掌權至今，他的主要對手是從歌手轉型為政治人物的波畢威恩（Bobi Wine）。

波畢威恩本名凱亞古蘭伊（Robert Kyagulanyi），今年43歲，這是他第2度參選總統，上回2021年的選戰以流血和失望收場。

儘管穆塞維尼幾乎肯定連任，人權團體及國際監督人士仍指控，烏干達當局在選前進行抓捕、綁架等行動，還恐嚇媒體。

最近幾天，首都康培拉氣氛平靜，不少居民已返鄉準備投票，或是選擇避避風頭。

波畢威恩過去屢次被捕，這次競選時，他身穿防彈背心，形容選戰已變成「戰爭」。

他上週在國家團結平台黨（NUP）一場集會中說：「他們不可能把我們全都綁走。監獄已經滿了，而我們追求改變的烏干達人民還有數百萬人。」

不過，一些烏干達人仍害怕2021年的暴力情事重演。首都居民南杜梅（Winnie Promise Nantume）告訴法新社，那時「人們失去性命和身邊的東西，所以這讓我們很害怕」。

東非民主倒退的疑慮也揮之不去。

去年10月，烏干達鄰國坦尚尼亞的大選爆發暴力衝突，並傳出舞弊指控，數百名抗議民眾遭安全部隊殺害。

肯亞自2024年以來的多場抗議活動亦有數十名反政府示威者遇害，而且殺人者顯然未受懲處。

烏干達 害怕 達人

