快訊

川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

F-16完成特檢！聯隊長帶隊開飛 空軍證實失事前2天「慣性導航異常」報修

279天史上最長！國安基金宣布停止護盤 去年帳面獲利64億元

Google遭爆健康資訊誤導用戶 已下架部分AI摘要「但換句話問仍出現」

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
衛報發現，Google的AI摘要含有不實和具誤導性的醫療資訊。美聯社
衛報發現，Google的AI摘要含有不實和具誤導性的醫療資訊。美聯社

英國衛報調查發現，Google的人工智慧（AI）摘要含有不實和具誤導性的醫療資訊，使用戶面臨健康風險。Google已移除部分相關AI摘要。

衛報發現，在Google搜尋輸入「肝臟血液檢查結果正常範圍」時，Google AI摘要只提供大量數字，鮮少背景資訊，也未考量患者的國籍、性別、族裔或年齡。

該案例被專家形容為「危險」且「令人擔憂的」，因為Google AI摘要顯示的「正常」，可能與實際上被認定為正常的情況截然不同。衛報表示，這些摘要恐使病情嚴重的患者誤以為檢測結果正常而懶得回診。

調查刊出後，Google已移除「肝臟血液檢查結果正常範圍」與「肝功能檢查結果的正常範圍」兩項搜尋關鍵字的AI摘要，並表示，正在檢視衛報提供的新案例。

不過，衛報也發現，若將原本用詞稍作調整、重新輸入搜尋後，仍會觸發Google顯示AI摘要，例如改為「肝功能檢測參考範圍」。

英國肝臟信託基金會（British Liver Trust）通訊與政策總監赫布迪琪（Vanessa Hebditch）表示，「最令人擔心的是，Google僅針對個別搜尋結果進行調整，儘管能夠移除特定搜尋的AI摘要，卻未處理健康方面的AI摘要所隱含的更大問題」。

患者 英國 總監

延伸閱讀

蔣萬安拋10大改造重振士林夜市 地方說「太理想」籲先優化基礎設施

不是綠葡萄？基隆甜點店「青提」大陸用語遭炎上 業者急發188字聲明

只剩工程師有缺？政大日文高材生面試全滅 網指引3路：年薪可百萬

鴻海今年AI伺服器營收拚倍增

相關新聞

Google遭爆健康資訊誤導用戶 已下架部分AI摘要「但換句話問仍出現」

英國衛報調查發現，Google的人工智慧（AI）摘要含有不實和具誤導性的醫療資訊，使用戶面臨健康風險。Google已移除...

川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

美國總統川普近日揚言，若伊朗當局殺害示威者，美方可能進行軍事干預。伊朗外長阿拉奇今天表示，伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰，...

加國總理將訪中 民團和專家示警經濟威脅人權打壓

加拿大總理卡尼即將訪問中國，加拿大許多人權團體和學者專家發出建言，呼籲卡尼與中國交往要留意經濟風險，也要關注中國人權，促...

日相高市就任後首度返鄉 將在奈良迎接南韓總統

日本首相高市早苗今天下午已抵達家鄉奈良縣，準備接待明天到訪的韓國總統李在明。兩人明天將召開日韓領袖會談。日媒指出，過去也...

北韓指控無人機侵犯領空 南韓調查是否民間人士所為

南韓國防部今天表示，針對北韓10日指控南韓派遣無人機侵犯其領空，南韓當局已展開調查，重點放在是否是民間人士所為

全球率先開鍘 大馬、印尼封鎖Grok防AI生成色情影像

馬來西亞與印尼近日相繼封鎖AI聊天機器人Grok的服務，成為全球首批採取此措施的國家。兩國監管當局指出，Grok被用來生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。