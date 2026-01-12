川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

美國總統川普近日揚言，若伊朗當局殺害示威者，美方可能進行軍事干預。伊朗外長阿拉奇今天表示，伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰，同時也準備談判。

法新社報導，在伊朗國營電視台轉播的記者會上，阿拉奇（Abbas Araghchi）在德黑蘭告訴外國大使：「伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰。我們也準備談判，但談判必須公平、基於平等權利與互相尊重。」

半島電視台（Al Jazeera）報導，阿拉奇指出，伊朗全國示威演變為暴力和血腥衝突，給了川普出兵干預伊朗的藉口。

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）今天表示，儘管伊朗與美國沒有外交關係，但伊朗與川普的中東特使之間仍維持溝通管道。

川普昨天聲稱，在他威脅對伊朗採取軍事行動後，伊朗領導層曾致電尋求「談判」。