川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰
美國總統川普近日揚言，若伊朗當局殺害示威者，美方可能進行軍事干預。伊朗外長阿拉奇今天表示，伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰，同時也準備談判。
法新社報導，在伊朗國營電視台轉播的記者會上，阿拉奇（Abbas Araghchi）在德黑蘭告訴外國大使：「伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰。我們也準備談判，但談判必須公平、基於平等權利與互相尊重。」
半島電視台（Al Jazeera）報導，阿拉奇指出，伊朗全國示威演變為暴力和血腥衝突，給了川普出兵干預伊朗的藉口。
伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）今天表示，儘管伊朗與美國沒有外交關係，但伊朗與川普的中東特使之間仍維持溝通管道。
川普昨天聲稱，在他威脅對伊朗採取軍事行動後，伊朗領導層曾致電尋求「談判」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言