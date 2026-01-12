快訊

川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

F-16完成特檢！聯隊長帶隊開飛 空軍證實失事前2天「慣性導航異常」報修

279天史上最長！國安基金宣布停止護盤 去年帳面獲利64億元

川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

中央社／ 德黑蘭12日綜合外電報導
伊朗外長阿拉奇。(路透)
伊朗外長阿拉奇。(路透)

美國總統川普近日揚言，若伊朗當局殺害示威者，美方可能進行軍事干預。伊朗外長阿拉奇今天表示，伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰，同時也準備談判。

法新社報導，在伊朗國營電視台轉播的記者會上，阿拉奇（Abbas Araghchi）在德黑蘭告訴外國大使：「伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰。我們也準備談判，但談判必須公平、基於平等權利與互相尊重。」

半島電視台（Al Jazeera）報導，阿拉奇指出，伊朗全國示威演變為暴力和血腥衝突，給了川普出兵干預伊朗的藉口。

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）今天表示，儘管伊朗與美國沒有外交關係，但伊朗與川普的中東特使之間仍維持溝通管道。

川普昨天聲稱，在他威脅對伊朗採取軍事行動後，伊朗領導層曾致電尋求「談判」。

伊朗 川普 拉奇

延伸閱讀

川普指中俄恐占格陵蘭 陸外交部：美國牟利勿拿他國當藉口

川普稱伊朗急call提議核談判！美安排雙邊會面 「但仍會行動」

川普抓馬杜洛嚇到習？中地圖「隱藏」中南海 網友熱議

伊朗領袖致電尋求談判 川普：不排除會面前先出兵

相關新聞

Google遭爆健康資訊誤導用戶 已下架部分AI摘要「但換句話問仍出現」

英國衛報調查發現，Google的人工智慧（AI）摘要含有不實和具誤導性的醫療資訊，使用戶面臨健康風險。Google已移除...

川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

美國總統川普近日揚言，若伊朗當局殺害示威者，美方可能進行軍事干預。伊朗外長阿拉奇今天表示，伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰，...

加國總理將訪中 民團和專家示警經濟威脅人權打壓

加拿大總理卡尼即將訪問中國，加拿大許多人權團體和學者專家發出建言，呼籲卡尼與中國交往要留意經濟風險，也要關注中國人權，促...

日相高市就任後首度返鄉 將在奈良迎接南韓總統

日本首相高市早苗今天下午已抵達家鄉奈良縣，準備接待明天到訪的韓國總統李在明。兩人明天將召開日韓領袖會談。日媒指出，過去也...

北韓指控無人機侵犯領空 南韓調查是否民間人士所為

南韓國防部今天表示，針對北韓10日指控南韓派遣無人機侵犯其領空，南韓當局已展開調查，重點放在是否是民間人士所為

全球率先開鍘 大馬、印尼封鎖Grok防AI生成色情影像

馬來西亞與印尼近日相繼封鎖AI聊天機器人Grok的服務，成為全球首批採取此措施的國家。兩國監管當局指出，Grok被用來生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。