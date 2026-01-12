加國總理將訪中 民團和專家示警經濟威脅人權打壓

加拿大總理卡尼即將訪問中國，加拿大許多人權團體和學者專家發出建言，呼籲卡尼與中國交往要留意經濟風險，也要關注中國人權，促北京釋放包括黎智英在內等政治犯。

卡尼（Mark Carney）將於13日至17日訪問中國，是2017年以來加拿大總理首次到中國訪問，卡尼辦公室表示，將與中國國家主席習近平會晤，雙方將討論貿易、能源、農業以及國際安全等議題。

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被判違反國安法而遭關押，今天起案件進入求情聆訊期，人權組織香港監察（Hong Kong Watch）發聲明，促請卡尼運用訪中機會，為黎智英和所有因行使基本權利和自由而被扣押的香港政治犯發聲。聲明說：「沉默或模稜兩可只會助長打壓，破壞加拿大對人權的承諾。」

香港監察贊助人、加拿大參議員兼參議院反對黨領袖郝薩科斯（Leo Housakos）表示，很多國家都已發現，與中國增進貿易並不代表雙方外交關係會改善。「對北京來說，貿易和投資只是用以威脅其他國家不要對它侵害人權、跨國鎮壓和公然違反制裁行為進行批判。」

加拿大國際特赦組織和香港、西藏、維吾爾多個人權團體等共10個民間組織組成的「加拿大中國人權聯盟」 也向卡尼遞交公開信，呼籲卡尼在處理與中國的關係時，不僅要著眼經貿，也要重視人權和安全議題。

這封公開信關注目前被關押的香港民主人士黎智英、鄒幸彤，以及中國民運人士王炳章、加拿大維吾爾人權活動家玉山江（Huseyin Celil），和許多因信仰基督教和法輪功而遭中國政治迫害的族群。信中敦促卡尼和中國領導人交流時，要明確表達加拿大對人權的重視度。

加拿大公民協進會會長董達成對中央社表示，加拿大已經吃過中國的虧，應該不會再犯傻了。「卡尼很明白，中國正對北極資源虎視眈眈，中國也從未停止在加拿大境內進行外國干預，只是在談論經貿時，又該如何拿捏這些議題，卡尼需要展現政治智慧。」

加拿大在2018年底逮捕中國華為集團財務長孟晚舟，隨後中國逮捕了加拿大前外交官康明凱（MichaelKovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）。在中國監獄中待了近3年的康明凱提醒即將踏上中國領土的卡尼，加強經濟連結的同時，必須堅守加拿大的利益和價值。

根據加拿大通訊社報導，康明凱分析，為拉攏世界第二大經濟體，渥太華當局「會降低所謂的擴音器外交力度，也就是不會太咄咄逼人地公開譴責中國不良的行為」。這可能包括推動改善被拘留加拿大人的待遇，並爭取更多的領事探訪權，例如探視被關押的加籍公民玉山江的情況；也可能包括對黎智英案件的關注，會採取與其他盟國一同發聲明的原則。

康明凱表示，中國的統治是透過武力、法規和律例作為政治工具，在覺得不合用時便置之不理，這就是他當年被關押的原因。「如果中國政府遵循正常的外交程序，就不會發生人質事件，也不會出現貿易制裁，導致價值數十億加元的加拿大芥花籽出口受阻，更不會出現如今這種關係徹底決裂的局面。」

對於加拿大重新聚焦中國，將經貿議題列為首要任務，渥太華大學 （University of Ottawa）加中關係資深研究員瑪奎格-強斯敦（Margaret McCuaig-Johnston）提醒卡尼，必須確保加拿大企業在進入中國市場時不會「被騙得一敗塗地」，並且「絕不能讓他們染指加拿大的先進技術、人工智慧和重要礦產」。