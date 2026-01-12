北韓指控無人機侵犯領空 南韓調查是否民間人士所為

快訊

中央社／ 首爾12日綜合外電報導
南韓總統李在明。美聯社
南韓國防部今天表示，針對北韓10日指控南韓派遣無人機侵犯其領空，南韓當局已展開調查，重點放在是否是民間人士所為。

路透社報導，北韓軍方當時指控南韓派遣無人機是「挑釁行為」，並表示已將這些無人機擊落，還公布據稱是這些飛行器拍攝的空拍照片及遭擊落後的殘骸。

南韓軍方當時回應說，北韓指稱的無人機型號不在其操作範圍內，被指遭入侵日期當天他們也未操作任何無人機，南韓軍方無意挑釁北韓。

南韓總統李在明10日已承諾將迅速展開調查，並表示若確實有民間人士操作相關無人機，會構成威脅南韓安全及朝鮮半島和平的「嚴重犯罪」。

南韓國防部的1名發言人今天並引述部長安圭伯表示，南韓願意與北韓進行共同調查，但尚未正式提議。

李在明政府先前幾次嘗試與平壤開啟對話，都未獲回應。

