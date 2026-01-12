快訊

北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

澳網／與球王同場競技「一球大滿貫」 官方重磅宣布周杰倫參賽

川普擬介入伊朗鎮壓反政府示威 陸外交部：反對干涉別國內政

南韓總統李在明訪中過後 將赴日本奈良會見日相

中央社／ 首爾12日綜合外電報導
南韓總統李在明。圖／歐新社
南韓總統李在明。圖／歐新社

南韓總統李在明上週訪中與中國國家主席習近平會面過後，明天起將訪問日本奈良兩天，並與日相高市早苗召開韓日領袖會談。外媒分析，南韓盼藉此平衡與兩個鄰國之間的外交關係。

路透社報導，這場日韓領袖會談正逢中日關係緊繃。高市去年有關「台灣有事」的發言，令北京當局震怒，中日關係近期也因此急遽降溫。

李在明採取「務實外交」的方式，試圖平衡與中國和日本的關係，這也可能使雙方更容易在人工智慧（AI）等商業領域達成協議。

首爾聖公會大學（Sungkonghoe University）日本研究教授楊基鎬（Yang Kee-ho，音譯）表示，「歷史上，中日之間的爭執往往持續很長時間…高市任內的中日關係恐會繼續惡化」。

至於日本方面，分析人士預期，高市將強調美日韓三方關係的穩定性。

韓國外國語大學（Hankuk University）的日本專家李昌敏（Lee Chang-min,音譯）也分析，日本可能會與南韓加深外交關係。

南韓國家安保室長魏聖洛上週表示，李在明與高市可能會討論近期的中日關係，不過分析人士認為，南韓不太可能會選邊站。

李在明本月稍早前往中國進行國是訪問期間告訴媒體，「我們的對日關係，與對中關係一樣重要」。

另外，路透社也預期韓日領袖會談可能觸及北韓無核化，以及日本公民被北韓綁架等議題。

然而，分析人士指出，最容易取得具體成果的領域可能在商業合作，例如人工智慧（AI）與晶片合作，以及放寬規定使兩國商務人事往來更為方便。

魏聖洛先前也表明，兩名領袖預計廣泛地討論「與民生直接相關的議題…像是智慧財產權與AI」。

李在明此行訪問日本兩天是日韓去年同意推動「穿梭外交」的一部分，比他月初去中國訪問4天的天數較短。

楊基鎬分析，即使李在明這次訪問沒有具體成果，「最重要的是保持穿梭外交持續…最終才能達成具體成果」。

中日關係 日本 李在明

相關新聞

南韓總統李在明上週訪中與中國國家主席習近平會面過後，明天起將訪問日本奈良兩天，並與日相高市早苗召開韓日領袖會談。外媒分析...

缺乏文化敏感 澳洲藝術節禁巴裔作家參展遭抵制

澳洲雪梨邦代海灘槍擊案發生後，阿得雷德藝術節主辦單位以「可能缺乏文化敏感性」為由，禁止1名巴勒斯坦裔澳洲作家參展。此舉引...

美對伊朗動武風險升高 專家估70% 荷莫茲海峽再成焦點

隨著美國可能對伊朗發動選擇性軍事打擊，全球關鍵能源咽喉荷莫茲海峽的航運風險再度成為焦點。專家警告，任何衝突都可能促使伊朗...

伊朗情勢不妙！抗爭蔓延恐動搖最高領袖？

「一位女子燃燒最高領袖相片的場景，已成為伊朗抗爭的國際象徵...」長期受到國際制裁、物價飛漲的伊朗，在2025年12月底爆發示威活動。2026年1月後，政府開始實施血腥武力鎮壓，兩個星期以來死亡人數超過544人、上萬人被警方拘留。然而伊朗政府實施全國性斷網，外界難以掌握確切死傷人數及衝突現場狀況。2022年阿米尼之死後，伊朗如今再度掀起反政府示威，雖然當地消息仍處於封鎖狀態，但一名女性公開點菸焚燒哈米尼照片引起模仿效應，也象徵民眾對政府反抗情緒從未平息。這場因高通膨爆發的抗議活動，也已演變為自1979年革命以來伊朗政府最嚴重的政治危機。

防美入侵格陵蘭 歐盟擬制裁美企 甚至要求美軍撤離歐洲

美國總統川普日前表示，美國需要得到格陵蘭，據消息人士表示，川普已要求美國聯合特種作戰司令部（JSOC）準備「入侵」格陵蘭...

中共特種作戰部隊能與美軍三角洲部隊相提並論？專家說有4不足

美軍三角洲部隊在不到3小時內攻堅委內瑞拉軍事基地，並逮捕總統馬杜洛夫婦，引發國際震撼。這次行動令外界臆測，解放軍恐怕對台...

