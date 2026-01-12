缺乏文化敏感 澳洲藝術節禁巴裔作家參展遭抵制

快訊

中央社／ 雪梨12日綜合外電報導
澳洲雪梨邦代海灘槍擊案發生後，阿得雷德藝術節主辦單位以「可能缺乏文化敏感性」為由，禁止1名巴勒斯坦裔澳洲作家參展。圖為民眾赴現場獻花哀悼。歐新社
澳洲雪梨邦代海灘槍擊案發生後，阿得雷德藝術節主辦單位以「可能缺乏文化敏感性」為由，禁止1名巴勒斯坦裔澳洲作家參展。此舉引發強烈反彈，數十名作家因此退出藝術節。

路透社報導，雪梨邦代海灘（Bondi Beach）去年底在猶太光明節慶祝活動時發生槍擊事件，15人死亡。這起血案引發全國打擊反猶太主義呼聲。警方稱，涉嫌槍手受到伊斯蘭國（IS）極端組織的啟發。

阿得雷德藝術節（Adelaide Festival）8日宣布，取消阿卜杜勒-法塔博士（Dr Randa Abdel-Fattah）2月份參加南澳州（South Australia）作家週的邀請，理由是「邦代海灘事件發生不久，在這個前所未有的時期繼續安排她活動，可能缺乏文化敏感性」。

阿卜杜勒-法塔是澳洲麥考瑞大學（MacquarieUniversity）學者，專研伊斯蘭恐懼症與巴勒斯坦問題。她稱此舉是「公然且無恥的反巴勒斯坦種族主義與審查行為」，她的律師已就此致函藝術節當局。

根據當地媒體報導，約有50名作家退出藝術節以示抗議，藝術節是否能如期舉行目前存疑。

在抵制藝術節的作家中，列特（Kathy Lette）在社群媒體寫道，禁止阿卜杜勒-法塔參加的決定，「釋出一個分裂且明顯帶有歧視的訊息，暗示讓澳洲巴勒斯坦人登上公共平台即可稱為『缺乏文化敏感性』。」

阿得雷德藝術節今天發表聲明指出，3名董事會成員和主席已辭職。藝術節執行董事霍巴（JulianHobba）表示，在董事會決定引發「社區強烈回應」後，主辦單位「正面臨一個複雜且前所未有的時刻」。

邦代海灘攻擊事件發生後，猶太社區團體與以色列政府批評澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）未能對升高的反猶太襲擊事件採取行動。

艾班尼斯上週表示，將由最高層級的皇家委員會（Royal Commission）調查槍擊事件以及反猶太主義與社會凝聚力問題。

