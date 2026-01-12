快訊

北市議員陳怡君收賄、詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

教育部公告校事會議修法 刪除匿名檢舉改善分流、新增輔佐人制度

聽新聞
0:00 / 0:00

美對伊朗動武風險升高 專家估70% 荷莫茲海峽再成焦點

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國對伊朗動武的風險升高，專家估達7成，使荷莫茲海峽（圖為空拍畫面）再成全球焦點。路透
美國對伊朗動武的風險升高，專家估達7成，使荷莫茲海峽（圖為空拍畫面）再成全球焦點。路透

隨著美國可能對伊朗發動選擇性軍事打擊，全球關鍵能源咽喉荷莫茲海峽的航運風險再度成為焦點。專家警告，任何衝突都可能促使伊朗干擾該航道。約占全球海運原油量31%的荷莫茲海峽一旦受阻，恐引發全球石油與天然氣市場動盪。

Kpler資深原油分析師Muyu Xu表示，伊朗的產量與出口規模遠大於委內瑞拉，全球市場勢必承受更強烈的外溢效應，中國煉油商可能被迫尋找替代來源。

Rapidan Energy Group總裁Bob McNally指出，與委內瑞拉不同，對伊朗動武的風險實質上要高得多，因為其牽動的全球原油與成品油供應量過於龐大，影響範圍也更為深遠。他評估，美國對伊朗進行選擇性打擊的機率約為70%。

分析師認為，若局勢極端升級導致油輪無法通行或能源設施受損，油價可能飆漲10至20美元。

不過，多數專家強調，災難性結果發生機率仍低，因伊朗可能不願且無力完全封鎖海峽，且當前油市傾向供應過剩。此外，美國在中東採取類似委內瑞拉策略的難度較高，更可能以制裁與執法，而非軍事佔領作為主要手段。

伊朗 荷莫茲海峽 美國

延伸閱讀

燃燒的伊朗：全國抗爭蔓延至少544死，動搖最高領袖的政治危機？

美國共和黨國會議員露口風？稱美「恐今晚」終結伊朗暴政

軍事或非最佳選項？美參議員質疑對伊朗動武效果

伊朗領袖致電尋求談判 川普：不排除會面前先出兵

相關新聞

伊朗情勢不妙！抗爭蔓延恐動搖最高領袖？

「一位女子燃燒最高領袖相片的場景，已成為伊朗抗爭的國際象徵...」長期受到國際制裁、物價飛漲的伊朗，在2025年12月底爆發示威活動。2026年1月後，政府開始實施血腥武力鎮壓，兩個星期以來死亡人數超過544人、上萬人被警方拘留。然而伊朗政府實施全國性斷網，外界難以掌握確切死傷人數及衝突現場狀況。2022年阿米尼之死後，伊朗如今再度掀起反政府示威，雖然當地消息仍處於封鎖狀態，但一名女性公開點菸焚燒哈米尼照片引起模仿效應，也象徵民眾對政府反抗情緒從未平息。這場因高通膨爆發的抗議活動，也已演變為自1979年革命以來伊朗政府最嚴重的政治危機。

中共特種作戰部隊能與美軍三角洲部隊相提並論？專家說有4不足

美軍三角洲部隊在不到3小時內攻堅委內瑞拉軍事基地，並逮捕總統馬杜洛夫婦，引發國際震撼。這次行動令外界臆測，解放軍恐怕對台...

缺乏文化敏感 澳洲藝術節禁巴裔作家參展遭抵制

澳洲雪梨邦代海灘槍擊案發生後，阿得雷德藝術節主辦單位以「可能缺乏文化敏感性」為由，禁止1名巴勒斯坦裔澳洲作家參展。此舉引...

美對伊朗動武風險升高 專家估70% 荷莫茲海峽再成焦點

隨著美國可能對伊朗發動選擇性軍事打擊，全球關鍵能源咽喉荷莫茲海峽的航運風險再度成為焦點。專家警告，任何衝突都可能促使伊朗...

防美入侵格陵蘭 歐盟擬制裁美企 甚至要求美軍撤離歐洲

美國總統川普日前表示，美國需要得到格陵蘭，據消息人士表示，川普已要求美國聯合特種作戰司令部（JSOC）準備「入侵」格陵蘭...

抗癌2年 凱特44歲生日分享心路歷程：感謝還能活著

英國凱特王妃（Kate Middleton）9日歡慶44歲生日，並於官方社群平台公開一支影片，罕見分享自己近兩年抗癌期間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。