澳洲國會將提前復會 擬推新法打擊仇恨犯罪

中央社／ 雪梨12日綜合外電報導

澳洲政府今天表示，國會將提前兩週復會，推動加強打擊仇恨犯罪與槍枝管制的立法改革，以回應去年造成15人喪命的邦代海灘（Bondi Beach）槍擊事件。

法新社報導，雪梨知名景點邦代海灘（BondiBeach）去年12月14日發生澳洲近30年來最致命的大規模槍擊案，事發當時，當地正在舉行猶太節日「光明節」（Hanukkah）慶祝活動。事發後，澳洲已提出一連串改革仇恨犯罪與槍枝法規的措施。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，將於本月19日至20日召集參眾兩院開會，以通過相關新法並向罹難者致哀。澳洲國會原定2月3日結束暑假復會。

艾班尼斯在記者會上說：「邦代海灘恐怖分子心中充滿仇恨，手中卻握有槍枝，這項法律將同時應對這兩個問題。」

新法內容包括對宣揚暴力的宗教領袖與散播仇恨言論者制定「加重仇恨言論罪」、建立仇恨組織名單和加重網路犯罪刑責等。艾班尼斯說，內政部長將可拒絕或取消意圖散播仇恨者的簽證。

此外，新法案也將啟動30年來規模最大的槍枝回購計畫。在1996年塔斯馬尼亞島（Tasmania）阿瑟港（Port Arthur）發生大屠殺、造成35人死亡後，澳洲也曾推出一項槍枝回購計畫，在全國範圍內收回了約64萬枝被禁槍械。

相關草案細節預計明天對外公布。

在邦代海灘槍擊案中喪命的50歲槍手阿克拉姆（Sajid Akram）原籍為印度南部城市海得拉巴（Hyderabad），1998年以簽證入境澳洲，在澳洲出生的24歲兒子納維德（Naveed Akram）目前仍在獄中，將面臨恐怖主義與15項謀殺罪等多項指控。

