中共特種作戰部隊能與美軍三角洲部隊相提並論？專家說有4不足

美軍三角洲部隊在不到3小時內攻堅委內瑞拉軍事基地，並逮捕總統馬杜洛夫婦，引發國際震撼。這次行動令外界臆測，解放軍恐怕對台灣採取類似行動。對此，南華早報引述多位專家指出，目前解放軍特種作戰部隊尚未具備如美軍精銳特戰的能力。

具體而言，解放軍缺乏統籌全軍特戰的國家層級指揮與戰略任務單位，跨軍種資產也難以整合成「全域作戰」；同時，支援遠距滲透所需的航空運力與制空支援能力不足，實戰與情蒐能力也仍不及美軍。

南華早報報導，美國陸軍戰爭學院中國地面部隊研究中心主任阿洛斯德基（Joshua Arostegui）分析，美國這次行動是美軍多年發展多領域作戰、累積全球行動成敗經驗，並把多來源情資高度整合的成果。他指出，中國大陸在把各項能力整合成「全域作戰」方面仍有關鍵落差，能否促成不同作戰領域的聚合正是解放軍與美軍的分野。

中國約有2萬至3萬名特種作戰人員，據報由訓練最精良的軍官與士兵組成，主要負責直接行動、特種偵察與反恐。五角大廈2024年中國軍力報導指出，解放軍特種作戰部隊的明顯限制在於，指揮體系分散與後勤支援不足。

解放軍特種作戰部隊（SOF）分散部署於陸軍13個集團軍與新疆、西藏軍區，各軍種與武警（PAP）也各自編設SOF單位，缺乏統籌全軍SOF的國家層級指揮部，且沒有獨立於戰區與軍種之外的專屬支援體系。

前中情局官員、現任喬治城大學教授韋德寧（Dennis Wilder）表示，中國軍方也缺乏更專責戰略層級任務的單位，「沒有相當於海豹六隊（Seal Team Six）或三角洲部隊的單位，來執行這類戰略滲透」。

其次，五角大廈報告指出，解放軍缺乏足夠航空資產，難以進行特種部隊的長程滲透。其主要仍依靠直升機運輸SOF單位，執行空中機降與空中突擊任務。

阿洛斯德基分析，若以跨海抓捕「高價值人物」來說，解放軍SOF缺乏自有機降運力，將受限於直升機數量不足。

上海法政大學政治教授倪樂雄（Ni Lexiong）並指出，華府以電子戰壓制委國雷達系統，還有空軍先進匿蹤技術，在取得制空權上發揮關鍵作用，這是北京仍需提升的能力。

五角大廈報告指出，解放軍雖曾執行尼泊爾搜救、葉門撤僑、亞丁灣反海盜等海外任務，並在印中邊境衝突後進行高原方向的部隊增援，同時持續擴大單邊與多邊軍事訓練；然而，美方評估解放軍特戰部隊仍缺乏經歷現代高強度作戰的實戰經驗。

阿洛斯德基補充，解放軍西部部分小隊或有針對疑似恐怖分子、叛亂分子的「獵捕」經驗，但規模較小、對聯合整合需求有限；解放軍短期內難以複製美式精準突襲，但若奉命仍可用其他手段達成「斬首」，代價是附帶損害可能更高。

分析人士並指出，三角洲部隊出師大捷還有一個關鍵因素：美軍情蒐能力，這是解放軍要追上美軍腳步必須強化的部分。

前中國軍事教官宋忠平（Song Zhongping）表示，解放軍特種部隊能力已足夠，且在反恐行動中受過檢驗；但情報將是解放軍能否達成閃電打擊或定點清除的關鍵因素。

他說：「相較之下，美軍是透過多個機構與情報部門的協同努力，取得全面的一手情報。此外，他們也取得線人的支援，以確保情報精準。」

韋德寧也強調卡拉卡斯行動中情報的重要性。他說，行動之所以成功，是因為「卓越的祕密情報蒐集、數月的周密準備，以及攻勢性網路與電子戰的運用」；而這對解放軍的意義在於，「中國距離達到美國的黃金標準，仍有很長一段路要走」。