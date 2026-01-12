緬甸涉洛興雅種族滅絕案 國際法院展開聽證
緬甸是否對其境內的洛興雅（Rohingya）少數族群犯下種族滅絕罪？這是「國際法院」（International Court of Justice）將在今天開始的3週聽證會中權衡的核心問題。
西非國家甘比亞提起訴訟，指控緬甸在2017年的鎮壓行動中，違反1948年的「聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約」（Genocide Convention）。
法律專家密切關注此案，因為它可能為國際法院日後如何處理針對以色列在加薩軍事行動的類似指控提供線索。
數十萬名洛興雅穆斯林為躲避緬甸軍方與佛教民兵的暴力行動逃往鄰國孟加拉，並帶來大量關於集體性侵、縱火與殺害的駭人證詞。
如今，約有117萬名洛興雅人擠在孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）佔地8000英畝的破舊營地中。
甘比亞2019年將此案提交國際法院。國際法院負責裁決國與國之間的爭端。
根據「聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約」，任何國家都可就其認為違反條約的行為，向國際法院對其他國家提告。
2019年12月，甘比亞的律師向法院提交證據，指控發生了「毫無意義的殺戮…這些野蠻行徑至今仍震撼我們的集體良知」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言