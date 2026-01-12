日採礦船「地球號」啟航 展開全球首例深海稀土泥抽取測試

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本採礦船地球號周一駛離靜岡港，航向南鳥島，將在外海展開為期一個月的深海稀土泥抽取測試。路透
日本採礦船地球號周一駛離靜岡港，航向南鳥島，將在外海展開為期一個月的深海稀土泥抽取測試。路透

周一清晨，日本採礦船地球號駛離靜岡港，航向距東京東南方約1,900公里的南鳥島，將在該偏遠珊瑚環礁外海展開為期一個月的測試作業。此行預計嘗試從6公里深的海床，連續抽取富含稀土的泥漿至船上。若順利完成，將成為全球首例。

地球號肩負日本降低對中國稀土依賴的戰略任務。船上載有大約130名船員與研究人員，預計2月14日返港。

中國正持續收緊關鍵礦物的供應。上周，北京宣布限制部分流向日本軍事用途的軍民兩用品項，外媒還報導，北京正評估更廣泛的稀土出口限制。七大工業國集團（G7）財長周一將在華盛頓開會，預料將討論稀土供應問題。

日本並非首次感受稀土壓力。2010年，日本保安船隻與中國漁船在釣魚台發生撞船事件，中國曾對日本進行稀土出口管制，日本當時就調整策略，透過投資海外礦源、推動回收與改良製程，降低對中國稀土的依賴。在2024年，日本自中國進口的稀土比重已降至63%，低於過去的約90%。但在部分重稀土領域，例如電動車馬達用磁材，日本仍高度仰賴中國。

南鳥島計畫被視為突破口。這是日本首次嘗試在國內取得稀土資源。當局自2018年來已投入約400億日圓，但該計畫屬長期布局，估計儲量與量產目標並未公布。若此次測試順利，最快2027年進行全面採礦試驗。

深海稀土過去因成本過高而不具經濟性，但三菱UFJ研究與顧問公司分析師Kotaro Shimizu指出，若中國供應持續受限、國際買方願意承擔更高價格，商業化的可能性將提高。

