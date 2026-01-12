快訊

TPASS若斷炊通勤族每月多花900元 4市首長開會「延續政策為共識」

第83屆金球獎得獎名單 《一戰再戰》與《混沌少年時》成雙料大贏家

濟州179死空難黑盒子音檔曝光！遭5萬隻鳥擊 機師最後75秒絕望求救

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓濟州航空7C2216航班2024年12月29日釀成179死空難。路透
南韓濟州航空7C2216航班2024年12月29日釀成179死空難。路透

南韓News1報導，南韓濟州航空7C2216航班2024年12月29日釀成179死空難，南韓國會議員金素喜10日公布調查委員會聽證資料，首度揭露黑盒子所記錄的關鍵75秒，還原機師在生死關頭的對話紀錄。

調查報告從多個面向檢視失事成因，分析涵蓋鳥擊、導航設施、機體、引擎、飛航運作與人為因素等。其中在人為因素章節，收錄並呈現機師在事故前後關鍵75秒、此前未公開的對話錄音。

事故當天上午8時58分11秒在務安機場，副機長先喊出「Bird」，並回報「下面非常多鳥」；委會員分析，當時接近跑道的鳥群規模約5萬隻。

機組員於8時58分20秒放棄降落、宣布復飛；6秒後黑盒子清楚錄到「砰」的撞擊巨響，伴隨著機長短促的痛苦悶哼聲。鳥群衝撞引擎造成立即性的嚴重損害，飛機動力驟降、機鼻下沉。

黑盒子顯示，2名飛行員在8時58分35秒通報「嚴重損壞」（Severe damage），1秒後隨即宣告進入「緊急記憶項目」（Memory Item）處置程序。此後約15秒內，機組依照緊急應變手冊迅速完成一連串操作：將推力控制改為手動、關閉其中一具引擎，並啟動防火切斷開關。

8時58分50秒，飛行資料紀錄器（FDR）與語音紀錄器（CVR）均停止運作；客機在8時58分56秒發出絕望的「Mayday」求救後，約9時1分與塔台通聯進行跑道緊急迫降，但約在9時2分撞上裝設電波導航設備定位器的混凝土土堤，機上181人僅2人奇蹟生還。

委員會也檢視定位器與其所在混凝土土堤是否符合規範。資料引述《機場安全營運基準》第109條指出，精密進場跑道著陸帶末端240公尺內原則不得設置設施，除非航行必要；委員會認定，務安機場符合此項距離規定，但未符合「設施應可折斷、並盡可能低矮」的要求。

金素喜表示，委會會報告顯示必須從多個角度綜合檢視，不能把責任簡化為機師失誤，她將在國政調查中納入委員會調查報告，釐清事故原因並追究責任。

空難遺屬則質疑，委員會可能將責任歸咎於機師，並淡化國土交通部興建混凝土土堤的責任。

